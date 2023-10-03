土銀防詐有成 守住客戶2億資產

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

因應行政院打詐策略以守護全民資產，土地銀行運用KYC（Know Your Customer）臨櫃關懷、強化申請約定轉帳防詐措施、異常交易態樣納入預警指標等措施多管齊下，近三年成功攔阻244件詐騙案、為客戶守住近2億元資產。

土地銀行提出，隨AI科技蓬勃發展，詐騙手法日新月異，為打擊新型詐騙，行政院今年陸續通過「打詐五法」並訂定「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，從教育宣導、攔阻訊息、阻斷金流、偵查打擊等面向全方位升級打詐策略，其中，金融業擔負提前阻斷詐騙金流，守護全民資產之重要關鍵。

配合國家打詐策略升級，土地銀行除積極宣導內部行員採取臨櫃關懷提問、強化申請約定轉帳防詐措施、將共通性異常交易態樣納入內部預警指標外，並響應金管會及銀行公會政策，與警政機關共同辦理「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐宣導」活動，向民眾宣導各類詐騙案例及防詐方法，以提高民眾識詐知能，守護自身財產安全。

依土銀統計，近三年總計已阻斷詐騙案件244件、近2億元金流，可謂成果豐碩，為持續擴大阻詐效果並兼顧金融友善宗旨，土銀亦提供弱勢及高齡客戶友善版的定型化契約與妥適作業流程，落實臨櫃關懷提問與監控管理措施，防止弱勢客戶受詐騙及金融剝削。此外，透過發放團體獎勵金與嘉勉方式，鼓勵行員積極主動執行臨櫃關懷提問，以減少民眾遭騙受害，協助警方掃除詐騙集團。

此外，在普惠金融上致力建構完善且安全的金融友善環境，目前土地銀行各分行皆設置「無障礙服務櫃檯」與「符合輪椅族使用之ATM」，並規劃逐步增設「視障語音ATM」、提供視訊手語翻譯人員服務，另積極落實反詐騙宣導、可疑帳戶偵測與臨櫃關懷等阻詐措施，為不同族群客戶提供最溫暖與值得信賴的金融服務。