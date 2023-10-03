大古鑄鐵預防醫學食療講座 報名

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為推廣健康生活及預防醫學觀念，大古鑄鐵攜手洛桑預防醫學診所蔡佳純醫師，將於10、11月分別在新竹、台中、高雄舉辦四場免費「預防醫學食療講座」，現場除了分享如何自我檢測日常飲食是否營養均衡、是否有自律神經失調隱憂外，也將示範一道滿滿地中海風情的鑄鐵鍋料理，邀請民眾透過原型食物簡單搭配，遠離自律神經失調風險。講座名額有限，報名請洽大古鑄鐵官網。

大古鑄鐵11周年慶提出「食」全「時」美心主張，提醒消費者多吃原型食物（食全）、多喝水，自然就能時時保持健康好氣色（時美），同時推出多項無毒鑄鐵鍋、鑄鐵壺優惠，讓大古幫您的生活加把勁，健康再+1。

即日起至11月26日止，經典熱銷鑄鐵壺「富貴大麗2.5L」搭配不敗經典款「樂炒鍋30cm」，限時優惠價18,890元（原價21,400元）；有著溫潤木把手，可煎炒可燉湯的「飛菲鍋25cm」，限時優惠價7,190元（原價8,000元）。

此外，曾在嘖嘖募資平台創下900多萬預購紀錄的「雙雙鍋22cm」，簡約雙層設計搭配可拆式把手，優惠價8,190元（原價9,100元）；挑戰市場最輕量的單柄小煎鍋「COCO鍋7cm」加上典雅耐看的小容量鑄鐵壺「如意0.9L」，組合優惠價9,290元（原價10,500元），好收納、不占空間，是小家庭、單獨在外租屋的上班族的首選。

詳細優惠內容，請洽大古鑄鐵官方網站（https://www.taku-art.com/）或免費客服專線：0800-00-9485。