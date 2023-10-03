全球人壽微型保險 捐贈雲林

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全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，致力落實公平待客與普惠金融，連年捐贈微型保險扶助弱勢族群，今年捐贈雲林縣15歲至75歲之中低收入戶一年期的團體微型傷害險總保費近新台幣130萬元，嘉惠人數近1萬人。

10月2日於雲林縣微型保險加碼捐贈合作記者會上，由全球人壽業務長暨資深副總經理鄭中安代表捐贈、雲林縣副縣長謝淑亞頒發感謝狀，這是全球人壽連續第二年捐贈微型保險予雲林縣政府弱勢家戶，為雲林弱勢家戶「微加幸福」。

全球人壽表示，本次與雲林縣政府及雲林縣土庫鎮越港社區發展協會三方合作，提供雲林縣15歲至75歲之中低收入戶基本人身保險保障，保障內容包含意外身故及因意外造成1至11級失能給付，幫助弱勢家庭遭遇變故或意外時，免於陷入生活困頓，強化社會安全網；未來全球人壽亦將指派專屬服務人員提供保障與服務，善盡對保戶的承諾。全球人壽近年持續與各縣市政府或特定團體合作推廣微型保險。

今年捐贈團體微型保險總計保費累計近510萬元，嘉惠近3.5萬人次，期望以兼具基本保障需求、保費親民的特色與高包容性商品，讓經濟弱勢或特定身份族群的弱勢民眾，都可透過低廉保費獲得基本保險保障，除了照顧弱勢的個人微型保險，也包括為經濟弱勢族群設計的小額終老保險、長照險與大專學生團體保險等產品，實踐「人人有保險」的目標。

除了為弱勢家戶「微加幸福」，全球人壽更積極落實公平待客與普惠金融之創新與優化作為，優化各項軟硬體友善服務措施，以維護弱勢族群金融消費權益，善盡保險業社會責任。例如，在商品開發及商品理解上，製作「微型保險商品易讀手冊」，透過手機掃描QR Code點字貼紙引導視障者聽取商品語音介紹；並透過大字版簡介、國台語配音及手語視窗宣導影片、語音導讀服務等多元閱聽體驗，友善高齡及身障族群。

在數位金融方面亦持續優化，不但官方網站金融友善服務專區通過NCC無障礙網站AAA級標章檢核，亦建立高齡友善網站、小資入門網站，弭平金融弱勢族群的資訊落差。