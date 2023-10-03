第一金人壽神單 網路投保抽好康

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據統計台灣每人每日平均花在電子產品上的時間高達7小時，為符合民眾追求便利、凡事手機搞定的需求；鑑此，第一金人壽特別於網路投保平台推出定期壽險、意外險及利變年金險等多款高CP值神單，讓民眾滑滑手機從「投」開始規劃保障、管理財富，還有機會抽中大獎。

第一金人壽「e定好」定期壽險，上市即受民眾青睞，在第一金人壽網路投保平台及基富通平台都能找到，不僅投保簡易、保費也相當經濟實惠，且若選擇繳費5年或20年，還能享有保證續保、免體檢，最高可續保至66歲，超值、便宜又能快速提高保障額度。第一金人壽總經理林元輝舉例，18歲的小美投保保額100萬元、繳費5年的「e定好」定期壽險，每年保費只要200元就能輕鬆獲得百萬壽險保障。

此外，風險無所不在，為貼近現代人需求，「e安行」傷害保險將搭乘捷運、公車、火車、高鐵、船舶、飛機等大眾運輸工具或自駕汽車、機車及遇火災意外等，不論國內外、陸海空，都納入其意外身故／失能保障範圍，幫民眾築完善意外防護網。

另，推出適合的財務規劃－「E享利」及「E刷得利」利變年金險能幫民眾穩定累積財富，且提供彈性繳費方式，能符合各族群之需求。林元輝說明，若民眾選擇「定期繳」，每月最低只要投入3,000元，「不定期繳」則只要1萬元就能單筆投入，若手邊有較大筆的績效獎金或投資收益等，更能隨時加碼投入、幫資產增值。

即日起至12月31日，只要加入第一金人壽網路投保新會員，即可享有50元超商購物金，完成網路投保就有機會抽到各項好禮，所有好康超值盡在第一金人壽「網路投保」平台。