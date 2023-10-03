紡織綜合所 秀五大技術創新

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紡織綜合所與紡拓會攜手執行經濟部科技專案「尖端纖維紡織關鍵技術開發計畫」，於9月28日假台大醫院國際會議中心舉辦「尖端纖維紡織品-112年度技術研討會」，共發表5項嶄新技術與產品，包括感知耐隆纖維、同質循環纖維膜與皮革、數位噴印水性高分子墨水、數位疊圖紋織物檢測以及AI智慧縫製，彰顯紡織產業在永續環保與數位優化的科技創新成就。

紡織綜合所所長李貴琪表示，在經濟部產業技術司支持下，自109～112年為期四年的尖端纖維關鍵技術開發計畫，共促進投資43億元，四年來帶入產值合計50億元。另技術服務共600場次，突顯該計畫之亮點成效及科專研發成果。

紡織綜合所主任安大中指出，尖端纖維紡織品四年計畫，聚焦在「高階、數位與永續」發展目標，由於全球暖化和溫室效應的不斷惡化，其中以「AquaBreath感濕變形纖維」具有卓越的透氣性，促進體溫調節，確保即使在炎熱的夏季，也能感受到涼爽和舒適，頃獲頒2023IF設計獎。

全聚烯皮革是全球首創的單一材質皮件材料，是產業落實循環經濟不可或缺的關鍵技術，該所不僅提升了產品的價值，更將皮革產業開創新的前景。

數位噴印新紀元，該所開發「水性高分子墨水」，同時實現「自動打色2.0」之墨水，為紡織永續發展提供更多創新和可持續性選擇。而AI演色超精準，該所的疊圖紋織物數位檢驗完美把關，利用CCD影像擷取和AI智慧演算模型可應用於鞋子面料，成為最智慧的鞋型布比對檢驗系統。

此外，首創「數位化縫製針步圖像特徵技術」，讓縫製瑕疵-AI智慧抓得住，實現縫製製程的智慧化，可應用於成衣、鞋類、袋包、家飾、護具、醫療用品等終端紡織品，成為業界的新亮點。（紡織綜合所廣告）