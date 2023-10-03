致理科技大學 獲期貨市場鑽石貢獻獎

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為表彰在金融教育和社會責任方面的卓越貢獻，致理科技大學獲得台灣期貨交易所頒發的「期貨市場鑽石貢獻獎」，全台灣僅有三所學校獲獎，致理科技大學是唯一獲獎的私立科技大學，頒獎典禮由致理科大副校長黃博怡代表學校接受這項殊榮。

不同於傳統由財經學系主導的模式，致理科大商務管理學院採用跨領域的教育方法，將行銷與流通管理系以及財務金融系的師生匯聚在一起，秉持學術與實踐並重的理念，與期交所合作致力提高下一代青年對期貨市場的認知。

首年，學生們以富有創意的方式，採用短片形式，推出了「期貨小廚房－一期一Fun」系列。該系列從劇本、主持人到拍攝，都由行管系與財金系的學生共同合作完成。第二年，學院進一步製作了關於「鼓勵民眾檢舉金融違法案件」以及「強化金融詐騙風險意識」的主題影片。透過這些影片，學院希望在信息爆炸的時代，能夠提高公眾的金融安全意識2支影音在YouTube上也獲得近30萬次觀看，取得了卓越的成績。

連續兩年的合作，影片觀看數總計獲得80萬次以上觀看，致理科技大學商務管理學院憑藉這些突出貢獻，成功獲得期交所頒發的「期貨市場鑽石貢獻獎」，再次證明了其在金融教育和社會責任領域的卓越表現，學校將會繼續以卓越的教育和創新的方法，推動金融領域的發展，培養更多優秀的金融人才，為社會做出更大的貢獻。