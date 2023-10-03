科林睡得美 推居家睡眠檢測

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

根據臺灣睡眠醫學學會統計，全台有睡眠障礙者約占人口10％，其中有80～100萬為睡眠呼吸中止症患者，若是晚上打鼾聲音大、夜尿等各種睡不好的症狀頻繁出現，小心睡眠呼吸中止症找上身。新竹馬偕醫院李翊豪醫師近期診間觀察，睡眠呼吸中止症病患平均年齡下降，近年35歲以下的病患人數明顯增加，且新竹馬偕門診7成是竹科工程師。一位就診的工程師Alan（化名） 治療前不僅無法專注，更有頭痛情況。經檢測發現睡眠期間血氧濃度低到只有78％（正常值為≧95％），並且睡眠期間有數十分鐘是呼吸阻塞合併血氧降低的狀態。

由於竹科工程師工作壓力大，作息時間不穩，新陳代謝受影響，運動量若不足則容易造成BMI過高與肥胖機率。李翊豪醫師提醒，若發生「打呼、肥胖、睡不飽」症狀時一定要有警覺。根據衛生福利部國民健康署指引，「肥胖」是以BMI計算，身高175公分，體重超過74公斤就是過重（BMI 24）、超過83公斤就是肥胖（BMI 27），而「睡不飽」則是白天發生精神不濟、打瞌睡的狀態。

科林睡得美資深睡眠技師洪曉菁提到，各大醫院雖已積極成立睡眠中心，但恐仍無法負荷目前龐大的檢測量能。目前已有新型免費的「居家睡眠檢測」，除了操作簡便、儀器輕巧、準確率高外，更大幅縮短醫院中心的排隊等候時間，也貼近民眾真實睡眠情境。居家睡眠檢測除了可以了解AHI值，即睡眠期間呼吸中止的次數，還能檢測血氧濃度和睡眠期間缺氧的情況，提供醫師診斷必要的參考數據。