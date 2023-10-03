P2P理財有哪些優點？

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P2P網路借貸平台興起，每個人都可扮演銀行的角色放款，核貸沒有冗長的借款程序速度比較快，只要30分鐘就可核貸完成，提供給需要資金的消費者更快速的資金取得管道，對借款人亦較為友善。

目前有P2P標會借貸平台的業者，以顛覆傳統的借貸運作模式，免除擔保品、信用紀錄及法律規定等繁文縟節，只憑「信任」做生意，固定標息和每月現金流，達成標會更務實，借貸更有價值的終極目標。

P2P網路借貸平台開始於2005年英國倫敦，法國、德國、意大利、西班牙、瑞典、美國、中國、台灣等也陸續跟進，這種創新的金融商業模式，縮短了借貸的等候期，也創造了時效性，直接媒合借貸雙方，使得出借方能獲得較高的利息，貸款者支付較低的利息。隨著P2P借貸平台去銀行中介，也就是個人對個人金融的興起，消費者增加不同的借貸新選擇，有效的連結借貸雙方，這就是創新的金融商業模式。

對於需要資金的人，向P2P借貸平台借款是一個不錯的選擇，如果向銀行借貸款沒有核銷，就可以有機會在P2P借貸平台重新借到資金。目前P2P申請方式大部份採用線上申請，申請流程相對簡便，P2P借款利率相對於民間借款、當舖借款、代書借款也合理許多。

近年來興起的P2P借貸平台業務，拓展傳統金融機構的服務範圍，改善基本金融服務的可能性。擁有回報率高、門檻低、普通金融常識、節省時間、流動性好等優勢。新的金融業態發展潛力值得充分肯定，P2P借貸平台已成為金融理財熱門話題，也逐漸成為大家的投資熱門選擇。