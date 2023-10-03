東森直播電商Channel 5開台 王令麟：明年營收拚80億元

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東森直播Channel 5(2日)正式宣布開台，東森集團總裁王令麟表示， 東森購物直播電商到目前為止已創造10多億元營收，今年上看20億元，未來直播擴及新加坡、中國大陸，明年希望翻四倍、拚80億元的營收目標。

王令麟觀察，新加坡、中國大陸、全球華人的消費實力很驚人，新加坡直播2個小時，可以賣1500萬元，大陸阿里3檔就賣破5億元，吸引1千多萬人線上觀看，像自然美、台灣品牌的健康食品都能創造銷售佳績，東森自然美在大陸有開實體店，能夠提供「線上一條線、線下一個店」服務，不光是在線上購買產品，還可以導客到店內體驗。

王令麟表示「直播電商是世界趨勢」，他觀察，有線電視在民國83年有高達660萬戶，現在只剩460萬，觀眾都跑到線上、直播，有互動、能留言有趣多了，台灣明年創造30、40億元的營收應該不成問題。

王令麟進一步指出，中國大陸、香港、東南亞等，直播已經創造銷售風潮，市場還在快速的成長，東森在直播的經營，有非常獨特的優勢，是多年累積下來的，東森推動「東森嚴選」超過23年，我們對商品服務的堅持，贏得消費者的信任，在研發端，與台大，輔大等產學合作，用科學數據說話，在生產端，合作GMP大廠，產品經得起考驗。

東森和綜藝天王吳宗憲合作的爆品日安玩美賣到缺貨，來自德國的BENVOL吹風機，自營商品也創造銷售佳績，在東森的資源整合效益下，我們要成為直播主們最強的後盾，為網路直播市場打造一個最好的平台。

王令麟期許，東森將台灣的產品透過直播跨境的合作，銷售到海外、東南亞，把直播主、台灣供應商，一起帶往寬廣的海外市場，未來，東森的直播平台，將會是串聯台灣，香港，新加坡，馬來西亞等，面向全球華人的跨國網紅直播平台。

東森直播電商執行長王世均說明，「全球直播電商市場持續成長，根據未來流通研究所推估，2022年台灣零售業整體銷售規模首度突破4兆元大關，達新台幣4兆2815億元，不僅金額創下新高，7.43％的年增幅亦寫下2004年後近18年的新高紀錄，台灣電商滲透率將在2023年達到10％；台灣去年直播市場的成交金額粗估約在900億，東森是台灣唯一擁有「新媒體」與「新零售」雙核心的企業，東森擁有強力的媒體資源協助曝光，可以幫助直播主行銷曝光。