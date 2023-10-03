Fed官員放鷹 美債息飆升 道瓊小幅收黑

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美國參眾兩院先後通過臨時撥款法案，聯邦政府停擺危機暫時解除，惟聯準會多位官員強調應持續遏止通膨，美債殖利率攀升，華爾街股市2日承壓，道瓊工業指數盤中最深跌近290點，尾盤時段跌幅收窄，標普500指數驚險收漲，那斯達克指數則連漲四日至近兩周高位。

道瓊工業指數下跌74.15點，或0.22％，收33,433.35點；標普500指數微漲0.34點，或0.01％，收4,288.39點；那斯達克指數上漲88.45點，或0.67％，收13,307.77點；費城半導體指數小漲14.56點，或0.42％，收3,448.85點。

數據方面，美國供應管理協會（ISM）周一公布數據顯示，9月製造業指數反彈至49，高於市場預期的47.7，雖仍處於50榮枯線下，但創下去年11月以來新高，其中，新訂單指數改善、僱傭指數重返擴張、價格指數回落，在在證實美國經濟有可能實現聯準會預期的軟著陸。

美國國會在聯邦政府停擺前一刻通過為期45日的臨時撥款法案，並交由總統拜登簽署，使聯邦政府可運作至11月17日，然而現在僅是暫時解除危機，國會仍需在未來數周內就政府資金取得共識。聯邦政府避免停擺意味著多項統計數據將如常公布，市場聚焦就業數據，尤以本周五將出爐的非農就業數據及失業率數據最為關鍵。

由於製造業數據樂觀，加上聯邦政府暫時避免關門危機，引發投資人拋售避險屬性的歐美國債，美債殖利率周一集體走高，5到30年期美債殖利率全線漲逾10個基點，其中，10年期基債殖利率最高升13個基點至4.71％，刷新2007年10月15日以來新高。

政經方面，聯準會主席鮑爾2日發表談話，強調聯準會政策著重於維持經濟健康，由於美國經濟仍在走出疫情影響的過程中，醫療保健領域存在勞動力短缺、兒童保育服務持續面臨困難、健康危機加劇，因此，當局的目標是維持強勁的勞動力市場。至於當前的貨幣政策或經濟前景，鮑爾並未做出評論。

聯準會副主席巴爾（Michael Barr）則認為，聯準會可能非常接近具有足夠限制性的利率水平，官員們可以謹慎考慮是否再次升息，不過可能還要在一段時間內維持高利率，因過去緊縮政策的影響仍不會在未來幾個月中全部顯現。

然而，聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）則認為，美國通膨確實回落，但能源價格仍處於高位，她預估進一步升息並將高利率維持一段時間乃適當之舉。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）在接受媒體採訪時提到，美國經濟成長和就業市場成長的預期皆比三個月前更加強勁，證明美國經濟較原先所想像的更富有彈性，而解決問題的唯一方法便是在更長時間內保持較高的利率路徑。另費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）亦表示，聯準會正付出努力，以實現物價穩定與就業最大化目標。

地緣政治方面，外媒2日引述消息人士報導，美國當局已告知中國，最快將於本月內更新人工智慧（AI）晶片及半導體生產設施的出口限制，以彌補先前出口禁令中的漏洞。

個股方面，蘋果於9月推出iPhone 15系列新機，惟iPhone 15 Pro系列被詬病有發熱問題，而蘋果早前已承認並點出是iOS 17系統有漏洞，強調過熱問題與鈦合金邊框無關，且會更新iOS 17以修復問題。蘋果2日揚升1.48％，收在每股173.75美元。

龍頭科技股2日受到追捧，全線上漲，Google猛升3.32美元，漲幅2.52％，收報135.17美元；Meta勁揚6.61美元，漲幅2.20％，收在306.82美元；微軟上漲6.05美元，漲幅1.92％，收報321.80美元；亞馬遜揚升2.34美元，漲幅1.84％，收報129.46美元。

台股ADR方面，台積電ADR收紅0.75美元，漲幅0.86％，收在87.65美元；聯電ADR則下挫0.03美元，跌幅0.42％，以7.03美元作收。