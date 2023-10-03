WIW 世界投資者週開幕 一連5天探討投資未來

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國際金融界最大盛事「WIW 世界投資者週(World Investor Week)」昨(2)日盛大開幕，將集結國內外專家，展開一系列活動，深度剖析投資與財管的發展方向 。

面對動盪的投資局勢，投資人如何安度可能的衝擊跟震盪，避免被割韭菜甚至被騙，取決於投資人是否擁有強健的投資韌性。「WIW 世界投資者週(World Investor Week)」系列活動10 月 2 日起於全球各地隆重展開。台灣則邀總統府秘書長林佳龍、金管會副主委蕭翠玲、立法委員林楚茵等貴賓親臨會場致詞。有鑑於近年國際證券管理機構組織(IOSCO)積極倡議強化投資人 韌性，本次活動也以提升投資人韌性應變力、金融數位力，永續創新力為目標，拓展大眾對於投資理財的正確認知。

臺灣理財顧問認證協會理事長黃崇哲說明，從 2019 年起，在協會 前理事長李長庚積極號召下，聯合共 6 個單位開始辦理 WIW 大型論壇，今年更是擴大規模，首次集結包含 F4 等國內 10 個金融組織，從 10 月 2 日~6 日舉辦「2023 世界投資者週聯合論壇」，以「韌性 x 數 位x永續 共創投資與財管新未來」為主題。此次為期5天的論壇活動，將吸引超過上萬人參加，匯集超過 40 名國內外財經專家與會，共同強化投資人韌性，將使台灣金融更有力!

「2023 世界投資者週聯合論壇」由臺灣理財顧問認證協會等 10 大台灣最具代表性的金融組織聯合主辦。 圖／臺灣理財顧問認證協會提供

「2023 世界投資者週聯合論壇」由臺灣理財顧問認證協會、台灣 金融研訓院，攜手中華民國退休基金協會、中華民國證券投資信託暨 顧問商業同業公會、台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會、台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所以及台灣集中保管結算所等 10 大台灣最具代表性的金融組織聯合主辦。

黃崇哲進一步指出，配合台灣經濟成長以及人民的高儲蓄率，台灣的資金已經成為世界資本市場非常重要的力量。面對地緣政治的變 遷，將提供更多的投資人保護及投資人教育，來提高台灣投資人韌 性，持續密切與國際接軌，亞洲財富管理中心的目標更是指日可待。

為期5天的論壇活動中，探討議題包括：提升投資韌性、防範詐騙、 數位資產、AI 應用、數位轉型、退休規劃、永續淨零、碳權投資等多角度切入，延伸探討攸關金融、財富管理產業發展的趨勢潮流，以及潛在的投資契機，匯集產學業界帶來最先進的投資新浪潮，與會者將 站在巨人的肩膀上前瞻掌握全球投資脈動。論壇將持續進行至 10/6 下午，想要了解最新全球投資趨勢與學習理財規劃的民眾，不要錯過這 場年度盛會! 活動詳情請見:https://wiwforums.tw/