傳美向中釋出預警 本月將更新晶片禁令

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

路透社2日援引消息人士報導，拜登政府已知會中國當局，最快將於本月更新人工智慧（AI） 晶片及半導體生產設施的出口限制，用以彌補先前禁令的漏洞。

美國為打擊中國的半導體野心、削弱其發展AI技術的能力，自去年10月開始針對出口至中國的AI晶片及半導體生產設施實施限制，一名美國官員透露，美國商務部正在研究上述限制，有意在屆滿一年之際進行更新，試圖與荷蘭以及日本方面祭出的限制維持一致，用以防範漏洞。

該名官員指出，中國一直在等待出口限制滿一周年後的更新，而美方也於近幾周向中國提供資訊，不過消息人士拒絕透露具體細節。

中美關係於今年2月因偵察氣球事件而陷入緊張，為穩定兩強之間的關係，拜登於之後的數個月內派遣了多位高級官員訪問中國，包括商務部長雷蒙多、國務卿布林肯等人，且國家安全顧問蘇利文也於九月與中國外交部長王毅舉行會談，外媒指出，拜登政府事前知會中國其將針對出口限制進行更新，便是為了穩定兩國之間的關係。

美國商務部目前拒絕對此消息置評，中國駐華府大使館發言人劉鵬宇則指出目前沒有可提供的資訊，僅強調中方堅決反對美方過度渲染國家安全理念、濫用出口管制措施，對中國企業進行無理限制。

今年多場的國際多邊會議中，美中元首「拜習會」皆未能實現，年底的最後機會是11月將登場的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，中國國家主席習近平是否參加備受關注。消息人士稱，美方之所以避免在APEC峰會前夕發布出口限制的相關訊息，乃是擔憂此舉將影響習近平的出席與否，故此，尚未準備好發布的規則都可能會保留到APEC峰會後再行發布，以避免觸怒中國。