鮑爾：美國經濟仍在克服新冠疫情影響

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美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）2日赴賓州（Pennsylvania）的約克市（York）參與社區和商界領袖的會議，他在會中表示，美國經濟仍在逐漸走出疫情影響的過程中，因此聯準會關注的重點在於經濟的健康狀況，不過他並未就當前的貨幣政策或經濟前景發表評論。

鮑爾2日與費城聯準銀行總裁帕哈克（Patrick Harker）一同前往約克市參與圓桌會議，該會議聚集了當地的工人、小企業主以及社區領袖，各方人士就通膨、高利率、勞動力短缺、疫後經濟等挑戰進行對話。

鮑爾在會議上表示，美國經濟仍在逐漸走出新冠疫情影響的過程中，「我們仍在經歷疫情的另一面」，其中，醫療保健領域存在著勞動力短缺、兒童照護服務持續面臨困難，另也有疫情帶來的其他種種難題。

鮑爾指出，聯準會的重點是在一段時間內實現良好的勞動力市場，他指出，除了實際工資上漲之外，市場也迎來諸多正面發展，當局正在加強讓更多人加入勞動力隊伍，舉例而言，在囚犯出獄前一年，相關單位便會為他們做好工作準備計畫。鮑爾也指出，隨著經濟擴張的時間越來越長，越來越多的工資需求流向了工資較低的人群。

鮑爾強調，「歷史表明我們需要價格穩定。多年來，價格穩定是整體經濟的關鍵基石」，一同出席的費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）亦表示，聯準會正在付出努力，以實現物價穩定與就業最大化的目標。