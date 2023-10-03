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【中國時報 黃唯淯】愛馬仕（Hermes）2024春夏女裝大秀秀場以高聳的草堆打造充滿金色視覺意象，大秀的設計讓人腦海響起Bill Evans的《Skating In Central Park》，那種春天來臨，提起輕鬆行囊和裝束愉快出門的心情，正是愛馬仕本季想表達的心情寫照。創意總監Nadege Vanhee-Cybulski打造了輕盈、貼膚甚至帶有點透視效果的春夏時裝，為春夏的出遊寫下序曲。

展現朦朧柔美性感

服裝線條緊貼肌膚，但不致於太過近逼，始終留有身體律動的一份餘裕，是整場大秀女裝的一個重點，創意總監明顯想透過穿著者的肌理，帶動服裝線條律動。磚紅色、大象灰、水泥白、海軍藍等色系在設計成∞的秀場中穿梭而過，褲裝上設計了雙條金屬拉鏈，Tank背心背後挖空成T字型，斗篷型短外套內是修長的胸衣線條，本季春夏女裝明顯迷人而性感，並透過材質的特殊處理，讓整體服裝線條看起來有如能夠透視一般，帶有一絲朦朧柔美。

拼接包款引起注目

斜肩式短大衣上許多裝飾性元素呼應了大秀開始的格紋元素，透過鏤空、花紋、拼接等元素，讓大秀服裝呈現了系列感；另外配件部分也相當值得注目，如以拼接元素設計的Panier d’ete，全皮革製的Cabas都是秀上相當引人注目的全新包款。大秀最後色系回歸最初始的紅，搭配秀場無限符號的設計，也讓人有種美好無限循環之感。

Hermes 2024春夏女裝，講述的是一場輕鬆寫意的外出遠遊。圖／Hermes提供