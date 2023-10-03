IDC陳建助：友達併購案創造雙贏

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友達2日宣布將以204億元併購德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（簡稱「BHTC」），在車用系統布局一步到位。IDC資深分析師陳建助表示，對友達來說，收購BHTC可以幫助友達加深與大多數國際車廠的合作，技術、生產據點快速擴大布局，對於BHTC母公司來說也有助於MAHLE聚焦於龐大潛在市場的電動車市。

對於友達併購BHTC一案，市場正面回應，3日開盤友達大漲超過6％，均價約17.05元。

陳建助進一步表示，友達未來除了提供車用面板總成方案外，更可以為國際車廠提供整車人機介面整合、駕駛艙系統整合與智慧化客艙方案，汽車朝向12年前康寧玻璃所提出的整車都有顯示螢幕的概念邁入一大步，友達更不僅止於提供車用顯示螢幕，而是透過提供完整的車用顯示方案（Total Solution），提高產品價值進而提升營業額與利潤。最後，本次收購也併入了BHTC在德國柏林、保加利亞索非亞·波茲赫特（Sofia-Bozhurishte）、墨西哥聖米格爾德阿連德（San Miguel de Allende）、中國上海、日本橫濱、印度浦那（Pune）等生產基地，除減少海外設立後段製程工廠的前置時間，同時也就由本次併購大幅分散了地緣政治風險。

對MAHLE來說，出售BHTC有助於MAHLE聚焦於龐大潛在市場的電動車市，比如電力驅動系統和智慧充電、以及電動車熱管理解決方案，進而朝向該公司推出的MAHLE 2030＋長期發展策略邁進。