《電零組》信邦Q3營收季減5.71% 歷史次高

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【時報記者張漢綺台北報導】電子零組件廠信邦(3023)自結第3季合併營收為82.64億元，季減5.71%，為單季歷史次高，信邦特斯拉標準充電槍將於10月底獲得認證，並於第4季開始出貨，為信邦車用產品再添新動能，信邦預估，明年車用產品營收可望較今年成長20%。

信邦9月合併營收為28.02億元，較8月27.54億元成長1.73%，較去年同月成長0.51%，為歷年同月新高，信邦指出，9月合併營收之成長，係汽車、綠能、通訊及電子週邊等產業之銷售分別較8月成長3.13 %、13.83%及3.37%。

信邦第3季合併營收為82.64億元，較第2季減少5.71%，較去年同期成長1.02%，為歷年同期新高，亦是單季歷史次高；累計前3季合併營收為255.42億元，較去年同期成長12.79%，亦為歷年同期之高點。

就各產業來看，相較於去年同期，醫療及健康照護產業減少1.9%、汽車產業成長29.34%、綠能產業成長38.62%、工業應用產業成長11.13%、通訊及電子周邊產業減少15.2%。

電動車滲透率持續提升，各國也加速充電樁基礎建置，信邦今年出貨以AC(交流電)充電槍的槍頭及線束為主，目前正積極進行特斯拉標準，即北美充電標準(NACS)充電槍認證，預估10月底可以獲得認證，並於第4季開始出貨，為公司營運增添新動能。

信邦預估，明年車用產品營收可望較今年成長20%。