TAKASHIMA高島邀舒子晨任一日店長！感恩加碼回饋，送萬元律動機

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為配合台中大遠百舉辦週年慶活動，吸引更多民眾駐足、刺激消費。知名按摩椅領先品牌TAKASHIMA高島，特別選在10/1中秋連假最後一天，邀請到『啦啦隊女神-舒子晨』擔任一日店長，要陪現場民眾一同體驗按摩椅，舒壓同樂。

外表酷酷的舒子晨，其活潑率真的性格，出道至今廣受觀眾喜愛，當日也吸大批粉絲到場支持。只見她身穿一襲甜美的焦糖色休閒服，親切地與粉絲們互動合影，讓粉絲直呼太幸運！此外她也分享平時運動、紓壓的小妙招，以及新婚的生活趣事，讓現場氣氛相當熱絡。

AI按摩椅持續熱銷好評不斷

TAKASHIMA高島始終堅持傾聽消費者心聲，致力打造美好生活，讓按摩椅能更加貼合大眾需求。其中許光漢、陳嘉樺Ella代言的愛舒服iFlux 小沙發AI版A-1310A更是自推出以來就廣受好評、熱銷至今。它搭載的『AI智能疲勞偵測』、『智能身形偵測』等功能，只要一分鐘就能幫用戶偵測疲勞部位並精準按摩，配合輕盈小巧的外觀，小宅也能輕鬆放，受到許多小資族的歡迎。

活動現場舒子晨親自體驗高島的AI按摩椅，更有感而發的和大家分享體驗心得。舒子晨表示:「最近行程工作滿檔，又需要兼顧通告、啦啦隊、家庭的各項事務，時常累到回家想好好休息放鬆一下，TAKASHIMA高島【愛舒服iFlux小沙發AI版 A-1310A】它的AI智能疲勞偵測，可以自動幫我按摩疲勞部位，讓我能徹底休息、放空，為自己好好充電一番。」

購買指定商品送萬元律動機

高島在週年慶活動之祭推出多項優惠，11月30日前，至全台高島門市購買指定機型，就送萬元律動機，最高還可享有16%回饋，月月再抽日本雙人來回機票，眾多好康等你來拿!

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