1003群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益投顧總經理范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.經濟數據10/3JOLTS職缺10/4ADP、ISM服務業指數10/5首次申請失業救濟金人數10/6非農業就業人口、失業率、平均時薪

2.FED官員談話

(1)Powell、PatrickHarker均未對利率發表評論，Powell僅說FED的重點在關注健康的經濟，如果能讓勞動力市場持續一段時間保持強勁，除了實際工資成長之外，還會有很多好事發生，事實證明隨著經濟擴張時間拉長，越來越多薪資需求流向低薪階層。

(2)FED副主席MichaelBarr表示美國「可能處於或非常接近」能將通膨率拉回2%限制性的利率水平，為了將通膨率降至2%可能需要將利率維持在高位一段時間。

(3)FED理事MichelleBowman重申可能還需多次升息才能使通膨回歸2％，高油價扭轉通膨過去幾個月所獲進展的風險繼續存在。

(4)9/28NYFEDJohnWilliams說FED的升息之旅可能已走完。

3.美國共和黨右派聯邦眾議員MattGaetz誓言於本週啟動罷免眾院議長K.McCarthy的動議，共和黨內部的分裂正在加劇。拜登政府仍面臨於11月17日停擺的威脅。

4.自2022年初俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國已向烏克蘭提供了約440億美元的安全援助？拜登政府在8月要求追加240億美元，這是補充性支出計畫的一部分？美國國防部主計長MichaelMcCord9/29在致眾議院民主黨的信中表示，美國國防部已經「幾乎用盡了對烏克蘭所有可用的安全援助資金」，資金缺口將延遲或削減滿足防空和彈藥等緊急需求。

5.歐洲歐洲股市跌至逾六個月低點，而債券殖利率上升表明更長期的更高利率的預期持續，蓋過了中國經濟企穩的早期跡象帶來的影響？

6.美國

(1)債券殖利率暫時沒影響科技股(美國經濟強勢)

(2)GS策略師DavidKostin9/29表示利率上升開始對美國企業的利潤構成壓力，如果利率在更長時間內保持高位，則可能有礙企業提升槓桿，從而影響S&P500成分股的長期獲利能力。

(3)GS策略師CormacConners和DavidKostin10/1表示美國科技股可能即將迎來轉機，獲利預測仍在上升之際，此次拋售已導致科技股估值處於歷史低點，市值最大的七支科技股PEG比率為1.3，低於標普500指數成分股中位數1.9，折價程度為2017年1月以來最大，而且過去十年中只有五次達到過這一水平。「估值下降與基本面改善之間背離，為投資人提供了機會。科技業在財報季會表現良好。自2016年以來大型科技股跑贏等權重標普500指數的時間超過60%，通常跑贏3％，再進入財報季，獲利預測上升時也是如此。

(4)花旗集團的數據顯示科技股中獲利調高的家數仍超過整體產業下調的家數。

7.中國

(1)十一長假休市

(2)路透社引述一位美國官員報導稱拜登政府已告知中國計畫最早在10月更新限制向其出口AI晶片和晶片製造工具的規定。

8.外資10/2才買超63.6億？如果不是東方神秘力量那又是什麼力量支撐台灣？冥燈買台泥AI才得以釋放潛能？有反指標的存在市場才有樂趣！

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