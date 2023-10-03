《電週邊》宏碁首款Chromebook Plus筆電 處理器2種選擇

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【時報記者任珮云台北報導】宏碁(2353)宣布推出旗下首款Chromebook Plus筆記型電腦－Acer Chromebook Plus 515和Acer Chromebook Plus 514，與Google Chromebook Plus計劃一同亮相，展現全新的Chromebook性能，透過升級的螢幕及攝影鏡頭展現絕佳的硬體設計，強化生產力、創造力和多媒體功能。Acer Chromebook Plus 515採用Intel Core處理器，而Acer Chromebook Plus 514則搭載AMD Ryzen 5 7520 C系列處理器。

宏碁筆記型電腦產品事業總處長林恭正表示：「新款Acer Chromebook Plus筆記型電腦能幫助使用者完成更多喜愛的事情，展現充滿熱情的創造力、生產力和連接性之生活型態。宏碁一直是Chromebook市場的開拓者，現在我們很榮幸能為用戶提供具有品質、效能及核心功能的新一代筆記型電腦產品。」

Acer Chromebook Plus 515搭載第13代或第12代Intel Core處理器（最高至Core i7型號）， 讓使用者能盡情發揮ChromeOS的新功能，進而提升真實世界的運算能力，並透過卓越的效能、高效的多工處理、可快充電池及長達10小時的續航時間，達成更具挑戰的任務。

Acer Chromebook Plus 514搭載AMD Ryzen 5 7520 C系列處理器，能結合多達四個高效「Zen 2」CPU核心與尖端 AMD RDNA 2整合式顯示晶片，提供快速的啟動時間及回應能力，滿足Chromebook商用使用者嚮往的現代生產力和協作應用程式所需的效能。

兩款機種均搭載時序雜訊抑制技術（TNR）和藍色玻璃鏡片的1080p網路攝影鏡頭，可藉由AI技術自動增強清晰度和照明、消除噪音並模糊背景，用戶無論使用任何會議應用程式，皆能獲得最佳的視覺和聲音效果。此外，具有鏡頭防窺撥片的實體網路攝影鏡頭，能在聚會、課堂或會議期間關閉以保護隱私，亦能一鍵將麥克風靜音並關閉攝影鏡頭，增加使用上的便利性；而支援DTS Audio技術的向上雙揚聲器則能為視覺效果增添風采。

承襲宏碁為環境帶來正面影響力的承諾， Acer Chromebook Plus 515和Acer Chromebook Plus 514擁有多項環保功能，且為EPEAT註冊產品，使用回收材料、永續包裝及符合能源之星的節能認證設計，展現宏碁的Earthion使命。