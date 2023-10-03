《金融》境外基金深耕台灣 2023年8業者獲優惠

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【時報記者林資傑台北報導】金管會公布2023年「鼓勵境外基金深耕計畫」認可名單，共有聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、Goldman Sachs（高盛）及富蘭克林8家資產管理集團符合資格，較去年減少2家。上述業者自10月起的1～2年期間，可享有1～2項優惠措施。

為鼓勵境外基金機構增加對台投入，共同參與發展台灣資產管理市場，金管會2013年起推動「鼓勵境外基金深耕計畫」，強化對台灣資產管理人才培育，符合深耕計畫一定條件的業者，可適用各項優惠措施。

金管會公布今年共有8家業者符合資格，減少NNIP、鋒裕匯理及路博邁3家，但新增高盛1家，合計淨減2家。此次8家獲認可的業者，在台募集銷售的境外基金國人投資比率上限，可自原規定的50％放寬至70％。

其中，聯博、安聯及施羅德符合5項評估指標，可適用2項優惠措施。金管會指出，3家業者今年均選擇「可引進新類型基金、或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金」，以及「申請案可加速審核」。

至於其餘5家業者則符合4項評估指標，可自「可引進新類型基金、或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金」、「每次送件境外基金檔數可提高至3檔」、「單一境外基金投資陸股上限永久放寬至40％」3項優惠措施中，選擇一項適用優惠。

金管會指出，聯博、安聯、施羅德、景順及富蘭克林等5家業者的優惠措施有效期間為2年，自今年10月1日至2025年9月30日止。摩根、野村及高盛3家的優惠措施有效期間則為1年，自今年10月1日至2024年9月30日止。