《美股掃瞄》科技股撐盤 標普500近收平、輝達漲近3%

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周一標普500指數幾近收平，公用事業股重挫，但科技股走強，以及投資人權衡聯準會利率需要升更高、高更久的可能性。不畏美國公債殖利率進一步走高，科技股和晶片股表現相對強勁，輝達漲近3%，台積電ADR漲0.86%。

聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，如果接下來的數據顯示通膨放緩停滯或太慢，她仍然願意在未來的一次會議上支持再度升息。

聯準會在上個月會後表示，為了使通膨率回落至接近2%目標，該央行可能再次升息。

周一收盤，道瓊指數跌74.15點或0.22%，報33,433.35點。標普500指數漲0.34點或0.01%，報4,288.39點。那斯達克指數漲88.45點或0.67%，報13,307.77點。費城半導體指數漲14.56點或0.42%，報3,448.85點。

美國10年期指標公債殖利率觸及2007年以來新高，尾盤上漲12個基點，報4.691%。

標普500指數11大類股中，僅通訊服務類股（漲1.47%）、科技股（漲1.3%）和非必需消費類股（漲0.28%）收高。

對利率敏感的公用事業股重挫4.7%，跌幅最大，並創下2020年4月以來最大單日跌幅。市值最大的電力公司NextEra Energy大跌9%，至52.15美元，創下約3年半以來新低。

受油價下跌拖累，能源股跌1.91%，跌幅僅次於公用事業股。

不畏美國債息續揚，重磅科技股全漲，蘋果漲1.48%，微軟漲1.92%，亞馬遜漲1.84%，Alphabet漲2.53%，Meta漲2.20%。

輝達獲高盛列入其首選的「確信買入名單」（conviction list），股價上漲2.9%。特斯拉漲0.55%，儘管該電動車大廠第三季交車成績落後市場預期。

台股ADR漲跌互見，台積電漲0.86%，聯電跌0.42%，日月光持平，中華電信跌0.17%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌0.63%。

根據最新發布的經濟數據，9月美國工廠活動放緩速度低於預期，8月美國建築支出增加。投資人正屏息等待周五發布的非農就業報告。

此外，標普500成分股將在本月晚些時候開始發布第三季財報，根據LSEG IBES截止上周五的數據，分析師預期企業獲利在第二季年減2.8%後，第三季將比去年同期成長1.6%。

美國交易所成交量總計為108.4億股，過去20日均量為104.9億股。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為4.61：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為2.43：1。

標普500指數有2檔成份股創下52周新高、52檔創新低。那斯達克指數有24檔創下52周新高、327檔創新低。