《櫃買市場》上櫃Q4權證標的266檔

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【時報記者張漢綺台北報導】櫃買中心公告112年第4季符合申請上櫃認購(售)權證之標的證券，經櫃買中心審核結果，計有漢來(1268)等266種上櫃證券符合申請為上櫃認購(售)權證標的證券標準，發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購(售)權證之依據。

根據櫃買中心公告，所有發行人可發行標的有220種，較112年第3季新增的公司有：協禧(3071)、精確(3162)、茂訊(3213)、尼克森(3317)、臺慶科(3357)、上詮(3363)、世禾(3551)、湧德(3689)、聯上(4113)、前鼎(4908)、友輝(4933)、美而快(5321)、能率(5392)、統振(6170)、久元(6261)、德勝(8048)、瑞穎(8083)；減少的公司有：金穎(1796)、山富(2743)、揚秦(2755)、億杰(3089)、公準(3178)、禾瑞亞(3556)、泓格(3577)、曜亞(4138)、杏一(4175)、捷流(4580)、強生(4747)、德英(4911)、宏遠證(6015)、勤崴(6516)、是方(6561)、宏觀(6568)、勁豐(6577)、叡揚(6752)、生展(8279)、恒耀(8349)、明揚(8420)、大汽電(8931)。

在A級發行人可發行標的部分，新增的公司有：金穎(1796)、山富(2743)、揚秦(2755)、網龍(3083)、公準(3178)、旭品(3325)、禾瑞亞(3556)、鑫聯(3709)、曜亞(4138)、杏一(4175)、環泰(4207)、捷流(4580)、強生(4747)、德英(4911)、國眾(5410)、宏遠證(6015)、元山(6275)、宏觀(6568)、勁豐(6577)、均華(6640)、廣閎科(6693)、叡揚(6752)、宏碩(6895)、萬國通(9950)；減少的公司為：生泰(1777)、世豐(2065)、五福(2745)、協禧(3071)、茂訊(3213)、台嘉碩(3221)、尼克森(3317)、上詮(3363)、曜越(3540)、西柏(3541)、世禾(3551)、歐買尬(3687)、湧德(3689)、聯上(4113)、健亞(4130)、金洲(4417)、萬在(4543)、百德(4563)、前鼎(4908)、坤悅(5206)、美而快(5321)、台林(5353)、統振(6170)、驊訊(6237)、宇智(6470)、互動(6486)、惠光(6508)、保勝(6517)、上洋(6728)、倍力(6874)、長園科(8038)、九暘(8040)、德勝(8048)、天宇(8171)。