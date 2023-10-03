前往主要內容
工商時報LOGO

低接買盤力挺 台指期早盤跌勢收斂

台指期3日早盤小幅修正。圖／本報資料照片
台指期3日早盤小幅修正。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台指期早盤3日開低，指數一度失守16,500點整數關卡，來到16,476點，所幸在低接買盤力拱之下，盤中跌幅收斂，指數暫報16,536點，下跌20點，成交口數約2.6萬口。

聯準會理事Michelle Bowman認為通膨依舊過高，能源價格上漲可能扭轉通膨改善的部分進展，再度升 息可能是合適的，若數據顯示通膨改善速度放緩則願意支持在未來的某次會議上升息。

而聯準會監管副主席Michael Barr則表示貨幣政策已經達到或接近足夠緊縮的水準，通膨正在下滑，就業失衡也正在改善，過去的緊縮政策還會在未來幾個月持續發酵，聯準會目前應該謹慎行事，最重要的問題並不是今年是否還需 要升息，而是高利率需要維持多久。

元富投顧分析，近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現跌深反彈，包括美股和歐股都一樣，未來台股持續反彈機會大。台股最重要的護國神山，台積電近期持續反彈，也讓指數再走高，未來量能變化，將是本波觀察重點，成交量3,000億元以上佳。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨上漲36點，成交價8,527點；半導體30期貨上漲47點，指數來到4,274點；航運期貨上漲0.05點，成交價暫報138.25點；國外指數部分，東證期貨下跌40.5點，來到2,289.5點；美國道瓊期貨下跌231點，指數暫報33,628點；美國那斯達克100期貨上漲48點，成交價14,995點。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 華為是突破美國封鎖還是說大話？蘇姿丰這樣說

  2. 桃園三鐵共構潛力看好「合雄新站」

  3. 華為不敢說的 專家為中芯Mate 60 Pro晶片大解密

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。