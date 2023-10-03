友達併購BHTC 法人因這原因對股價持「中立」看法

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友達(2409)宣布將斥資台幣約204億元取得德商BHTC 100%股權，藉此擴大車用供應鏈布局，受此消息激勵，友達3日早盤股價放量以高盤開出、漲幅逾7%，但隨即漲幅收斂至2%左右。

法人表示，大動作購併有機會成為友達短線重要股價題材，不過，考量第四季TV面板報價易跌難漲，維持對友達「中立」的投資建議。

友達2日宣布，將以自有資金6億歐元（約新台幣204億元）百分百收購德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（BHTC）全數股權，預計2024上半年完成交割。

BHTC的產品線包括車用人機介面、車用空調系統、電子控制元件等，為國際 OEM汽車廠tier 1供應商，BHTC並已於美、日、保加利亞、芬蘭、墨西哥、印度、中國等地設置子公司。

群益投顧表示，此次友達購併BHTC綜效主要有二，第一取得車用產品系統整合能力，第二提升全球產、銷佈局完整性。BHTC去年營收為6.191億歐元 (約 210億元)，相當於友達去年營收2,468億元)的8.5%、友達Auto. and Solution 產品線營收335億元的62.7%。

至於BHTC去年營業利益、稅後淨利分別為0.162億歐元、0.09億歐元，換言之，若確如友達預估順利在2024上半年完成購併BHTC，則有助於擴大友達後續產品多元性、營收規模，以及提升獲利穩定度。此外，大動作購併亦有機會成為友達短線重要股價題材。

不過，群益投顧認為，就近期面板產業市況而言，由於中國電視品牌業者考量庫存狀況轉差、利潤空間受到TV面板報價漲勢壓縮，故開始與面板廠協商採購價格，無論達成共識與否，今年第四季TV面板報價均易跌難漲，因此維持對友達「中立」的投資建議。