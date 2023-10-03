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部分產業電價10月解除凍漲 王美花：考量到公平問題

經濟部長王美花表示，在內需產業的營業額持續創歷史新高，所以這次也針對比較大型的百貨、餐飲等，讓他們調回原本的電價、這也不是漲價，主要是考量到公平問題、以及通膨的平衡。圖／本報資料照片
經濟部長王美花表示，在內需產業的營業額持續創歷史新高，所以這次也針對比較大型的百貨、餐飲等，讓他們調回原本的電價、這也不是漲價，主要是考量到公平問題、以及通膨的平衡。圖／本報資料照片

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台電10月1日將解除部分行業凍漲，經濟部長王美花3日出席立法院院會，會前接受媒體採訪時表示，在內需產業的營業額持續創歷史新高，所以這次也針對比較大型的百貨、餐飲等，讓他們調回原本的電價、這也不是漲價，主要是考量到公平問題、以及通膨的平衡，對CPI影響也只有0.03，因此審議委員會都同意調整。

外界關心物價，王美花解釋，大家都知道現在的電價，主要是由台電正在承擔虧損，全球的通膨造成各國都疲於奔命，台灣也因為在燃料價格，所以在電價這部分多做考量，也讓台灣的通膨相較於世界各國溫和許多。她指出，在討論電價的時候，也考慮到產業的衰退或成長，這次是主要是考量這些內需產業近期都再創歷史新高，所以針對比較大型的百貨、餐飲，「讓他回到原來的電價，其實不能說是漲價」，主要是考量公平的問題、也考慮到通膨的平衡，事實上對CPI的影響很小，大概只有0.03，因此在電價審議委員會討論時，工商業界都同意這樣的調整機制。

王美花表示，台電的目前的虧損確實是為了在平衡整個台灣通膨的情形，做了很多的政策負擔，所以政府在去年編列一千五百億，疫後條例也編五百億，然後在明年度的預算也會再資助這個一千億，一定會讓台電穩健的經營。

另外，外界也關心台積電在日本興建熊本廠，獲得日本政府大額補助。王美花強調，台積電會持續深耕台灣，依照現在國際情勢也布局全球，站在經濟部立場也很樂意看到台積電得到各國補助，但針對補助細節，不適合由經濟部來說明。

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