《美股》分析：10月2件事最關鍵；政府不關門 11月再升息機率增

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：

●LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，9月市場在不確定性籠罩下收尾。進入本月，市場需要確認公司業績維持成長，而對市場來說，最重要的還是確定聯準會的走向。他並表示，投資人仍密切關注美國公債殖利率持續上揚，但周一債息上漲與美國政府驚險躲過局部關門的臨時協議有關，在本周關鍵的就業數據出爐之前，這項協議減少了對公債的需求。

●Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示，債券仍然遭到拋售，因為經濟增長優於預期，聯準會可能不得不再度升息並維持高利率更長時間，以及市場普遍擔心美國不會維持其財政紀律。我們避免了政府關門這本應是一個利多消息，但老實說，他們（國會）只是在拖時間。這個好消息不夠熱。

●CIBC資本市場北美外匯戰略部門主管Bipan Rai在談到經濟數據時表示，感覺美國經濟可以在更長一點的時間內承受更高的利率。

●上周六美國國會兩院先後通過臨時支出法案並送交拜登總統簽署完成立法，使聯邦政府免於10年來第4次的局部關門。Pepperstone研究部門主管Chris Weston表示，對風險資產市場而言，這是好消息，但這也使得11月1日聯準會FOMC會議再度升息25個基點的可能性升高。