《商情》期銅跌逾2.6%；美油跌逾2%；小麥漲逾4%；BDI反彈逾2%

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時報-商情早報

1.美元走強 紐約期金連2弱。

2.LME:10/02期銅收8053.00美元/公噸，跌217.50美元。

3.NYMEX:11月輕質原油跌1.97美元，每桶為88.82美元。

4.西德州原油下跌1.96美元，每桶為88.81美元。

5.10/02BDI運費指數為1737.00。

6.SICOM:天然橡膠11月期貨RSS3下跌1.70美分。

7.NYCE:10月棉花漲0.60美分，每磅為87.46美分。

8.CBOT:10月黃豆粉跌8.30美元，每公噸為367.60美元。

9.10/02TRJ-CRB下跌2.05，為282.48。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸120.49美元，跌0.30美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元走強，周一紐約期金連2弱；受累於美元指數漲0.6%，使以美元計價的黃金更加便宜，以及美國10年期公債殖利率漲至16年新高，令金價跌逾1%；周一(10/2)收盤報價，12月黃金跌18.90美元，報每盎司1847.20美元；12月白銀跌1.03美元；1月白金跌29.10美元；12月鈀金跌50.10美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-美元走強，期銅跌逾2.6%；因美元指數大幅走強，美元保持強勢使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，令倫敦金屬交易所(LME)有色工業金屬價格普遍承壓，加上，由於最大消費國中國，正處於連續假期，低流動性導致拋售影響被放大，致倫敦(LME)銅價一度跌觸四個月來新低。終場周一指標期銅下跌217.5美元；期錫下跌448美元；期鎳上漲55美元；期鋅下跌49美元；期鋁下跌26美元；期鉛下跌25美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周一美國原油期貨跌逾2%，並創三周新低；受美元走強和債券殖利率飆升打壓，且市場擔憂原油供應增加和需求壓力，第三季原油價格上漲近30%，並為10個月高價後，引發獲利了結，其中美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌1.97美元，報88.82美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌1.49美元，報90美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-詢盤積極，周一BDI指數反彈逾2%；因澳洲礦商詢盤積極，令多運輸鐵礦石之海岬型船運價轉增超過1100美元，加上當前正有船隻利用一條新的走廊駛往烏克蘭海港，該走廊主要恢復農產品出口，是為受俄羅斯阻止的黑海穀物協議替代安排，終場波羅的海乾散貨BDI指數反彈逾2%；其中最新報價BDI指數上漲36點，收1737點，漲幅2.1%；BCI指數上漲136點，收2610點，漲幅5.5%；BPI指數下跌17點，收作1684點，跌幅1%；BSI指數下跌13點，收作1263點，跌幅1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-油品供應趨緊，周一大阪期膠漲至一周高價；儘管歐美油價昨收黑，但由於原油和石油產品供應量降至4月以來低點，加上美國政府於最後一刻達成協議避免關門，令投資人的風險偏好恢復，連帶提振終場大阪期膠漲至一周以來高價；其中大阪交易所OSE橡膠3月期貨漲0.6%，報每公斤236.8日圓；新加坡交易所SICOM橡膠10月期貨漲0.6%，報每公斤140.60美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨，適逢中國黃金周連續假期休市。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周一芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中小麥期貨反彈，因在上周五期價跌逾 6% 至三年低點後上漲逾4%，玉米跟著小麥走高，而大豆價格仍處於低檔，在巴西農民快速播種的消息傳出後，終場12月小麥漲23.25美分，12月玉米漲12美分，11月大豆漲2美分，10月黃豆油漲2.41美分，10月黃豆粉跌8.3美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美股提振，周一ICE棉花期貨上漲；受惠於美股與芝加哥小麥期貨上漲，加上全球產量下降，引發供應擔憂，令期棉止跌反彈近1%；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉漲0.69%，報每磅87.75美分。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-需求下滑，新交所鐵礦石跌近0.3%；因最大鋼鐵生產國中國，適逢中秋國慶連續假期，中國市場將於9月29日至10月連續假期休市，投資者對中國房地產市場持續面臨的挑戰保持悲觀，紛紛獲利出清了結，加上中國鋼鐵減產限令迫在眉睫，需求前景擔憂加劇，導致鐵礦石需求下滑，致新加坡鐵礦石期貨價格下跌。終場周一新加坡交易所58%鐵礦石近月持平，報每噸104.36美元；62%鐵礦石近月跌0.25%，報每噸120.49美元。(呂方維整理)

(商品行情網)