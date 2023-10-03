嫦娥八號開放國際合作機遇 2028年前後發射共組月球科研站

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澎湃新聞3日報導，在第74屆國際太空大會在亞塞拜然會期間，中國國家航天局2日發布嫦娥八號任務國際合作機遇公告。中國探月工程秉持「平等互利、和平利用、合作共贏」的原則，面向國際社會開放嫦娥八號國際合作機遇，歡迎各國與國際組織加入，開展任務級、系統級、單機級合作，共同實現更多重大原創性科學發現，共同推動構建人類命運共同體。中國探月工程任務嫦娥八號計畫2028年前後實施發射，將與嫦娥七號等共同組成月球科研站基本型。

報導稱，探月工程嫦娥六號計畫於2024年前後實施發射，將開展月球背面採樣返回。嫦娥七號計畫2026年前後實施發射，主要任務是去月球南極尋找月球存在水的證據。嫦娥八號計畫於2028年前後實施發射，將與嫦娥七號等共同組成月球科研站基本型。

根據公告，作為探月工程四期的重要任務，嫦娥八號計畫於2028年前後實施發射，將開展月球多物理場、區域地質剖面探測與研究，月基對地觀測與研究，月球原位樣品分析及資源就位利用、月表環境小型封閉陸生生態系統實驗與研究，將與嫦娥七號等共同組成月球科研站基本型。

中國探月工程秉持「平等互利、和平利用、合作共贏」的原則，面向國際社會開放嫦娥八號國際合作機遇，歡迎各國與國際組織加入，開展任務級、系統級、單機級合作，共同實現更多重大原創性科學發現，共同推動構建人類命運共同體。

嫦娥八號任務國際合作將優先考慮具備開展器間交互、聯合探測的任務級合作，具備月面基本操作能力的月面機器人，以及其他互補性的科學載荷和科學創新性強的合作項目。嫦娥八號著陸器開放200千克載荷資源，獨立模組品質不超過100千克，用於開展系統級和單機級合作專案。嫦娥八號任務國際合作項目意向書申報截止時間為2023年12月31日，計畫在2024年4月完成初步遴選，當年9月完成最終遴選，確認合作專案。

除嫦娥八號外，中國探月工程總設計師吳偉仁院士說明，嫦娥七號計畫2026年前後實施發射，主要任務是去月球南極尋找月球存在水的證據。 中國探月工程嫦娥六號任務也正按計畫開展研製工作，計畫於2024年前後實施發射，將開展月球背面採樣返回。據大陸央視新聞消息，迄今為止人類已進行的10次月球採樣返回均位於月球正面，月球背面整體相對月球正面更為古老，且存在月球三大地體之一的艾特肯盆地，具有重要科研價值。嫦娥六號任務預選著陸區位於月球背面南極-艾特肯盆地，以期發現並採集不同地域、不同年齡的月球樣品，增進人類對月球的認知。為增進國際合作，嫦娥六號任務將搭載法國的氡氣探測儀、歐洲太空總署的負離子探測儀、義大利的鐳射角反射鏡、巴基斯坦的立方星等4個國家的載荷和衛星項目。