三陽連拿17個月銷售冠軍 10月加碼推WOO115雙十國慶優惠

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機車品牌9月激戰，三陽以3.61萬輛，連拿17個月銷售冠軍，市占39.9％創歷年單月次高。不過，光陽促銷戰奏效，隨著GP125陸續交車推升，緊咬在後，單月領牌增至3.12萬輛，市占也由8月30.6％進一步擴大至34.4％，與三陽已經拉近距離。

為穩住銷售冠軍寶座，三陽3日也宣布再推出雙十國慶優惠，針對SYM女性通勤族及家庭用戶熱銷車款「WOO115」，加碼1000元禮券或中油加油卡，汰舊換新最低價4.37萬元。

三陽表示，WOO115以三大DNA「好品質、好安全、好省油」及靈活輕巧車身廣受消費者喜愛，除了三大DNA外，WOO115也有著同級最長坐墊以及21.6L車廂大空間輕鬆塞進生活物品，輕巧車身搭配省力中柱，舒適騎乘好駕馭。因此一直是年度銷售冠軍長青樹。

此次汰舊換新價4.37萬元起，三陽表示，為建議售價5.95萬元，扣除三陽購車補助金4,500元（直扣）、三陽加碼購車金1,000元（直扣）、三陽汰舊換新再加碼3,000元（電匯）、國慶加碼1,000元（禮券或中油加油卡）、政府環保署汰舊補助2,000元、政府汰舊換新貨物稅減免4,000元及廢車回收300元。這波優惠價格自即日起至10月31日止。

事實上，四輪車市逆勢於9月雙增，機車銷售更是不遑多讓，在雙陽激戰之下，單月領牌衝上9.06萬輛，年增達20.25％，亦較上月成長6.47％，為2021年12月的10.12萬輛後，單月機車市場重返9萬輛大關，創21個月來高峰。

隨著9月促銷戰成功推升機車市場重返9萬大關，也推升前九月機車市場正式突破60萬輛，來到60.67萬輛，較去年同期成長13.64％。