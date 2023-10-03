「小犬」陸警時間出爐 3地納警戒！有豪雨威脅

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今年第14號颱風「小犬」正逐漸逼近南台灣，目前強度仍維持中度颱風水準，中央氣象署表示，預計最快今(3)日中午11時30分將發布陸上颱風警報，警戒區域包括花東、恆春半島地區，要留意豪雨等級以上降雨出現。

根據最新氣象資料顯示，第14號颱風目前中心在鵝鑾鼻東南東方約460公里海面向西北轉西北西移動，其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，對台灣東半部海面、巴士海峽及台灣海峽南部將構成威脅。

氣象署簡任技正伍婉華表示，颱風在接近台灣的這段期間仍維持現有強度，周三、周四颱風可能從東南端陸地到巴士海峽一帶通過，到周五間是最接近的時候，外圍環流影響下，長浪和強陣風就會先開始出現，明天會更為明顯。

今日台灣附近各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海將有4米以上浪高，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖易有長浪發生。

此外，今日蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，上午桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風，基隆北海岸、嘉義至臺南、東半部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風；下午起桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖將有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風。

伍婉華說，預估今日北部、東北部有短暫陣雨，東北部山區有局部大雨，中午以後南部山區也有零星陣雨出現；周三、周四颱風環流接近，東半部及恆春半島到周四都會有整天長時間的降雨，局部地區甚至有豪雨、大豪雨等級降雨出現。

伍婉華指出，假如颱風移動路徑沒有其他變化，預計今天中午前後將發布陸上颱風警報，發布區域仍待觀察而定。