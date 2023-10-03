尋找完美春酒尾牙場地　彭園為您打造彭湃盛宴

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尾牙春酒嗨起來！升官發財就吃彭園這一味！對於那些正在為公司尾牙春酒活動苦苦思索的您，不要再操心了！彭園服務過多場尾牙春酒，專業服務與美味佳餚為各大企業、部門聚會首選。2023-2024年，不論您位於雙北、基隆或桃園，彭園會館都能為您公司舉辦宴會、活動提供最佳場地。

餐廳起家的彭園，菜色一直是根基，現做、熱菜、吃得飽，也都是所有賓客必推必吃的理由，而一場完美的春酒尾牙，不外乎預算、餐廳、菜色、現場遊戲及抽獎、流程、舞台燈光設備、場地佈置，到彭園舉辦絕對是一次上手一應具全，高CP值的餐價及菜色，就是要讓同事們玩得盡興也吃得開心，更能為公司省下預算支出。

您是否還在思考在哪裡舉辦公司聚餐、尾牙餐廳、春酒場地？別再猶豫了！彭園會館為您提供了豐富的菜色和春酒尾牙優惠專案，讓您無需再浪費時間考慮其他選擇。彭園由餐廳起家至今成為北部宴會首選品牌，提供頂級的國宴佳餚，讓您和您的員工能夠品味到美食的精髓，讓大家一同體驗龍騰虎躍的喜悅。

不論您位於大台北地區的哪個地點，都可以搭乘捷運輕鬆抵達彭園會館。不必擔心尾牙春酒中暢飲過後無法開車回家的問題。彭園除了位置交通便利，為滿足您的需求亦提供完善的宴會設施，包括專業投影、燈光、音效、舞台等等，解決您各方面需求。

各館更推出不同的好康優惠，週一到週四優惠多更多！我們鼓勵各位公司福委、承辦單位儘早洽詢彭園商務訂席部門，以確保您不錯過這個絕佳的機會。

彭園致力於為您提供無與倫比的尾牙春酒體驗，為您的公司活動增添亮點。歡迎致電彭園商務訂席部門，了解更多詳情和預訂您的尾牙春酒活動。讓您的2023-2024年尾牙春酒活動充滿鴻運和喜悅！

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