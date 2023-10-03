《金融》新興市場成長型股票定義正在改變、亞洲出口將觸底反彈

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【時報記者任珮云台北報導】新興市場中，許多曾經被視為成長型的產業其成長速度已不再那麼快，成長型股票的定義正在改變！

富蘭克林坦伯頓新興國家基金暨亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾表示，下一個十億中產階級消費者很大部分將來自新興市場，線上平台的出現及物流與支付等配套基礎設施促進中產階級的擴增，推動許多新興市場商品與服務的滲透率提升與消費升級，也為電子商務、物流、食品、交通與金融服務領域創造愈來愈多機會。

此外，伽坦．賽加爾認為，新興市場主導著科技與替代能源產業的各個領域，包含半導體、IT資訊服務與太陽能、電動車等領域，預期未來幾年對半導體的需求將會持續成長，因為需要增強處理能力來驅動人工智慧應用與物聯網，各國減少碳排放的承諾也推動了替代能源需求，新興市場在此可發揮至關重要的作用。

富蘭克林證券投顧表示，中國經濟困境改善但仍需政策馳援，但中國以外的亞洲國家特別是印度印尼等國內需情勢仍維持穩健，隨全球商品消費正常化與全球經濟活動溫和成長，以及科技產品庫存調整有望結束，先行指標顯示亞洲出口正處觸底過程後續將有反彈機會，南韓九月出口較去年同期僅下滑4.4%，雖為連續12個月萎縮但卻是過去一年來的最小降幅，而隨聯準會緊縮政策循環接近終點，預期投資人將進一步尋找新投資機會，並給予擁有相對穩健經濟基本面與可持續成長動能的亞洲市場更高評價。