遠傳亞洲原號漫遊單日20元起 日韓賞楓吃到飽99元起 泰國百元有找

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浪漫的秋天是很多國人最愛出遊的季節，尤其適逢國慶連假即將到來，不少人已提前規劃來一趟國外旅遊，遠傳電信特別推出原號漫遊上網優惠，熱門賞楓國家如日本、韓國上網吃到飽，單日99元起。遠傳10月1日起更新推泰國多日型上網吃到飽，同樣單日百元有找。

對於只想偶爾上網打卡、聯繫親友輕量使用用戶，遠傳也推出日本、亞洲定量包，平均每天最低20元，原號漫遊免換卡又划算。

遠傳表示，根據交通部觀光局統計，今年截至8月出國人次已累積700多萬人次，前往距離近、飛航時間短的亞洲國家約佔9成，尤其日本、韓國及泰國更受到國人歡迎，在最愛出遊國家名單中名列前茅，而出國旅遊時，順暢的手機網路更是不可少，已成民眾出國前最優先待辦事項之一。

考量國外上網的便利性及安全性，不需更換SIM卡的遠傳原號漫遊絕對是用戶最優先選擇，只需在出國前在遠傳官網或心生活APP透過簡單步驟輕鬆預約，上網費用能預先確定，抵達國外免換卡，就能在指定時間立即開通上網，重要訊息或來電也能即時掌握不漏接，還能減少使用公共免費Wi-Fi，遭惡意程式植入的風險。

為服務用戶，遠傳特別推出熱門旅遊國家漫遊上網優惠，其中韓國上網吃到飽單日只要99元，日本單日吃到飽199元；10月1日起更加碼推出泰國上網吃到飽，同樣一天99元，就可以免心理負擔，在國外自在和親友透過行動網路分享美照、查詢旅遊資訊。

對於網路用量不大，只想透過通訊軟體聯繫親友、偶爾查詢資訊用戶，遠傳也推出量到斷網的日本、亞洲定量包，優惠價199元起，平均每日最低不到20元，讓用戶不管是海島渡假或是追賞楓紅，都可以挑選到適合方案。