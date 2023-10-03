名家觀點》笪志剛：日媒為何渲染中國人赴日旅遊熱？

黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員、東北亞戰略研究院首席專家笪志剛在大陸《環球時報》撰文指出，就在中國人享受中秋疊加十一的超級黃金周時，日本輿論也做起文章。日本富士電視台、《每日新聞》等多家媒體在中國十一黃金周前開始密集炒作「從北京飛往東京的航班座無虛席」「日本成為中國遊客熱門旅遊目的地」等消息，並與中國人對日本核汙染水排海的態度掛鉤，刻意製造中國人「忘性大」「不在乎日本核汙染水排海」等誤導性論調。 日本核汙染水排海以來已經不止一次對內對外使用各種輿論手段敷衍塞責，日媒這次又在黃金周借題發揮。有必要用事實進一步拆穿日媒輿論戰甚至虛假宣傳，進一步讓世人認清日本輿論甚至官方在核汙染水排海問題上的不負責任做法。 笪志剛表示，一是故意模糊概念，混淆視聽。趁著十一黃金周，一些日媒將中國恢復團體遊客赴日旅遊、中日之間商務往返及探親等需求升溫、10月是各類赴日留學生的入學季等不同原因帶來的訪日人數增加相互連結，打包出「赴日中國人等於赴日中國遊客」的籠統印象，忽略其中包含大量商務往來和留學人員，尤其是日媒觀察到的赴日航班「座無虛席」中還有日方本國人員的事實。 二是指望藉助旅遊蒙混過關，淡化責任。多家日媒集中火力開啟這場「旅遊輿論戰」還有一個「攻心為上」賣點，那就是將中國人赴日與日本核汙染水排海問題結合起來。個別日媒還在機場採訪「赴日中國遊客」，並通過淡化受訪者身分和隱去現場錄音等「另類剪輯」，一廂情願地得出「排放核汙染水對日本旅遊沒有太大影響」等答案，報導中的種種處理方式目的都是刻意反襯一個「中國人自相矛盾」的結論，即中國老百姓只是嘴上喊喊，日本核汙染水排海並沒真正影響他們赴日旅遊。 但事實上呢？暫且不說日本8月24日啟動核汙染水排海後激起包括中國在內國際社會的普遍反對和譴責，光從中秋十一黃金周開始前一些中國人出境遊統計資料上看，今年黃金周出境遊市場確實呈現高度活躍態勢，但偏偏，日本並沒像日媒說得那麼「大受歡迎」，其中赴日團隊遊更是「幾乎沒人報」。這不得不讓人懷疑日媒是故意棄全豹而窺一斑，並藉臆造出來的中國人「赴日旅遊熱」來淡化、敷衍和轉移日本核汙染水排海的責任。 三是用歪了「借力打力」的心思，宣傳錯位。這些日媒發起這場中國人赴日旅遊「宣傳戰」的心思，無外乎是營造對日本有利的所謂「中國人不在乎日本核汙染水排海」「中國人忘性大」等不實資訊。但日本輿論這樣做明顯是選錯了其自認為「借力打力」的方向，因為將中日本來有望有所恢復的旅遊、日益升溫的留學和商務等民間往來用來使本國核汙染水排海「正當化」，不僅牽強，也很危險。何況現在中日之間每周往來航班數量只有365班次，距疫情前高峰時每周上千班次相去甚遠。 笪志剛稱，無獨有偶，不少日媒最近兩天還藉日本科學技術政策擔當大臣高市早苗上周參加國際原子能總署（IAEA）大會一事，趁機為日本核汙染水排海造勢，再次渲染除了中國反對，日本這種做法獲得國際社會普遍理解及日益廣泛支持。日媒這種說辭可謂睜著眼說瞎話。眾所周知的事實是，不僅中國、韓國和東南亞國家等諸多國家民眾強烈反對，太平洋島國、部分中南美國家等國際社會其他各方對此的擔憂也一直存在，不久前的聯大一般性辯論也有國家直接批評日本。就連日本國內，包括漁業團體在內不少人也對日本政府核汙染水排海決定多有反對和擔憂。 笪志剛認為，不得不說，帶節奏甚至直接釋放假消息，日本一些媒體過去沒少做這樣的事。但日本政府決定核汙染水排海已經導致事實層面的海洋核汙染和國際法層面的「破窗效應」，日本國內民眾普遍擔心這將嚴重損害日本的國際形象。在此當口，日媒明智的做法應是踐行良知媒體的倫理責任，敦促東京正視甚至修正這個問題的做法，而不應該是「助紂為虐」。在第一輪排海後，日本政府也應切實考慮周邊國家關切，正視自身責任，立即停止後續排海計畫並就已經造成的後果補救。