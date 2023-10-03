《國際產業》拜日任性排核汙水之賜 韓出口水產品一哥再成長

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據韓國3日官方資料，由於海外需求強勁，韓文念gim的海苔，今年前8個月出口增加16%。分析師指出，除了韓國食物與文化漸漸被全球接受外，日本獨排眾議排放核汙水入海，也是推升韓國海苔出口增加的背後一隻推手。

韓國政府指出，1到8月期間，這種烤韓式海苔片的全球出口金額為5.41億美元，高於去年同期4.66億美元。若從銷售噸數來看，韓國共賣出24,862噸的海苔，年增16.4%。

韓國海苔若用英文表達叫做gim，通常使用芝麻油加上細鹽加工烘烤，是韓國料理中不可或缺的小菜之一。與日本不太調味的海苔食品口味不盡相同，近年來，使用gim做成的零食也頗受外國人歡迎，尤其目前在韓劇又這麼盛行之下。

別小看這一片坑坑巴巴且薄薄的海苔片，它可是韓國最大的出口水產品。根據統計，韓國海苔在全球市占率竟高達7成左右，2022年，出口達30,470公噸並創下新高紀錄。不過，金額為6.48億美元，比2021年6.93億美元要少一點。

在美國、中國大陸甚至日本，都是主要出口目的地之下，韓國政府也為自己獨特的海苔片訂定國家級戰略，目標最晚到2027年時，要把全球銷售金額再提高至10億美元。

產業分析師認為，韓國海苔味道獨特，會受到全世界喜愛也是時間早晚問題。其實，不滿日肆意排放核汙水的中國大陸，大規模限制日本水產品進口，也是讓韓國海苔外銷成長主因之一。若日後此禁制令擴大，韓國海苔出口後市可望跟著看俏。

不含加工類商品，日本出口到中國大陸的水產品，8月較去年同期已銳減75%左右。日本相關業者叫苦連天，但中央政府還是可能會進行第2階段排水計畫，時間就訂在10月5日，預定將倒入比第1次更多的核汙水到太平洋內。