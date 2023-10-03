SEAHORSE攜手台北藝廊空間　打造質感美感兼具購物體驗

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無論為孩子採買貼身的衣物，或是添購家中需要的日常生活小物，在家不出門，透過網路平台一鍵打包雖然方便，但有時難免覺得若能先看到實物，掏錢購買的意願也比較踏實。現在由SEAHORSE代理的荷蘭童裝品牌Gray Label、西班牙居家用品品牌Nobodinoz，即日起至2023年12月27日期間，在台北市大安區藝廊空間hyphen for the Arts展開為期三個月的駐點銷售活動。

SEAHORSE負責人表示，「除了SEAHORSE帶來的兩大品牌，現場還有包含男女服飾、運動戶外、保養用品、寢具用品及時尚設計等多家品牌商家共同進駐，聯手為客人帶來一場融合藝術氛圍、輕鬆愜意的購物體驗。」

早在今年4月份，SEAHORSE即在hyphen for the Arts邀請之下，於同一地點進辦為期五天的快閃店活動，當時獲得消費者好評，因此在半年後，特地再邀約SEAHORSE參與並延長銷售時間，就是要滿足廣大消費者的採買欲望。負責人指出，「這裡曾多次舉辦畫展，現場簡約、現代的布置特色，更為環境、空間賦予了濃郁的藝術氛圍。這次同步進駐的其他商家，各自在網路評價擁有不小的聲量，因此透過品牌結合的力量，希望可以創造出一波吸引消費者出門逛街的熱潮。」

長期以來持續開拓歐美優質商品的嬰幼兒選品品牌SEAHORSE，這次為展售活動帶來的Gray Label 與Nobodinoz，其中Gray Label提供新生兒至12歲的各式童裝，主要採用有機棉作為原料，觸感柔軟舒適且耐用不起毛球，搭配柔和色調、中性簡約的設計風格，消費者的回購率相當高。負責人提到，「Gray Label還提供尺寸較大的帽T、大學T，所以吸引不少家庭選購作為親子裝。」另一款來自西班牙的Nobodinoz，從寶寶梳子、連帽斗篷、沐浴組、被毯、床包、玩具等產品，官方均秉持著開發設計、生產製造都在西班牙進行的一條龍模式，不只設計經典、品質耐用，亦兼顧了友善環境的永續理念。

負責人強調，「在這場為期三個月的駐點銷售活動裡，我們特別帶來Gray Label本季眾多的秋冬最新款童裝，以及Nobodinoz 在2023年最新設計商品。歡迎消費者蒞臨挑選、試穿及體驗，親手感受衣物美好的質感與觸感。」