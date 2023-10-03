《基金》全球電動車銷量穩揚 4檔台股ETF馬力夯

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【時報記者任珮云台北報導】根據研究機構統計2023年8月全球主要電動車銷量地區，中國電動車銷量79.8萬輛，月增率8.1%，滲透率為35.7%；美國電動車銷量13.5萬輛，月增率3.0%，滲透率為 10.1%；歐洲八國新能源車銷量達19.9萬輛，月增率17.6%，滲透率上升至29.6%。可見到中國、美國與歐洲銷量環比上升，歐洲滲透率則是大幅提升，全球電動車銷量穩步增長中，建議可伺機布局電動車相關基金，掌握供應鏈爆發商機。

今早台股掛牌電動車ETF表現優於大盤，包括國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)、中信綠能及電動車(00896)、永豐智能車供應鏈(00901)等。今年以來，00895的漲幅也超過7成。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，各國推行電動車的政策力道不減，促進全球新能源車銷量維持高增長。歐洲8月電動車的銷量比去年同期勁增逾一倍，在歐洲新車銷售的市占率衝上21%，首次突破20%大關；今年來電動車更累計售出近100萬輛，凸顯民眾愈來愈能接受電動車；中國8月則是產銷月增幅同步提升，主要是由於國家促消費政策，輔以車企優惠促銷挹注。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，根據券商報告指出，2023~2025年電動車銷量CAGR+32.9%，滲透率26.3%。車用零組件廠也將隨電動車銷量增長而受惠。目前觀察各國政府的重要政策包含，中國政府公告將新能源汽車減免車輛購置稅再延長4年至2027 年底、歐洲議會通過2035年禁售汽柴油新車，且2050年將達成氣候中和目標、美國推出《通膨削減法案》給予新能源車補助，目標為2030年新能源車將占新車銷量的50%。在政策持續發力下，看好相關供應鏈後市表現。