寶格麗、FENDI都在為文化扎根 新莊人文邸寓傳承百年風華

屋大維成為奧古斯都，開啟了羅馬帝國的盛世。然而，這段承載著一千五百年文化底蘊的歷史，卻因羅馬政府財政困難，傳出可能逐漸荒廢的危機，這意味著我們的後代可能無法親身見證到這場橫跨歐亞非的千年盛世，只能透過文字片段拼湊出輝煌歷史的蹤跡。直到TOD'S、Fendi、寶格麗等國際時尚大牌紛紛慷慨解囊，加入羅馬古蹟修繕的運動，包含羅馬競技場、羅馬神廟，以及西班牙樓梯等等，才讓羅馬榮耀再次閃耀。此一文化修復的浪潮，被歐洲媒體譽為21世紀的文藝復興，並延續至九千多公里外的新莊。

與羅馬相同命運，新莊也有著一段正在記憶中消退的輝煌歷史。作為淡水港的內港，新莊原為北台灣開發最早的地區之一，在清朝乾隆、嘉慶年間，舟船熙攘、商賈聚集盛極一時，甚至獲得「一府、二鹿、三新莊」的美譽。穿梭新莊風華歲月，巷弄裡一座塵封百年的「三進二過水舊式街屋」藏著一段歷史，其曾是林本源家族落腳台灣的發跡地，日治時期該土地轉售予蘇聰明家族持有，作為「新品珍」商號所在地，成為首位開展新莊水飴（麥芽糖）專業百年盛世的鼻祖。

近百年後，新大房建設以其深厚的品牌力量，承襲了新莊這段流金風華。緊跟國際文化資產保護的趨勢，對新大房建設來說，文化資產不只是維護舊時痕跡，而是能結合創意讓文化生態永續扎根、承繼過去並展望未來的重要養份。因此，新大房建設細察原有紋理、溫度，以及時間軌跡，重拾與整頓這塊橫跨清代、日治與戰後建築特色與文化土地，建立一處專屬新莊的人文寓所《曉西園》，長在歷史黃金軸上的《曉西園》，重新定義了建築對於土地的意義，它不只是家的港灣，更是喚醒歷史文化，並承載著人文與科學的記憶體。

站在新莊捷運脈搏上，走進新莊流金歲月的菁華區域內，古今交融，老街店鋪櫛比鱗次，人們在巷弄內尋覓信仰，打開《曉西園》的家門，穿越三進二過水的空間，遙想林家、蘇家的商賈智慧；窗外即是水岸大景，映照出新莊百年前「千帆林立新莊港，市肆聚千家燈火」的波光水影。不只文化資產，新大房建設結合環境保護與永續發展的概念，取得候選黃金級綠建築標章、採用精品衛浴省水認證產品，並由第三方公正機構SGS提供專業公設檢驗等，在濃郁的歷史色彩中，以現代技術堆疊出新莊的身世，用溫潤的質地共繪空間之詩，豐釀三百年時光，再續下一篇人文華章。