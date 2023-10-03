大陸巴西貿易 首次實現本幣交易

中國新聞網3日報導，當地時間月2日中國銀行（巴西）有限公司（中銀巴西）透露，中巴貿易已首次實現本幣交易的全流程閉環交易。 中銀巴西9月28日成功為巴西企業辦理人民幣信用證貼現業務，並即時兌換為巴西雷亞爾入帳，在中巴貿易史上首次實現人民幣計價、人民幣結算、人民幣融資和人民幣直接兌換雷亞爾的全流程閉環操作。 首次試水的是巴西埃爾多拉多紙漿公司（Eldorado Brasil）。該公司成立於2010年，是巴西紙漿工業領域最具競爭力的企業之一，產品約四成銷往中國。今年8月，該公司接受中國廈門某進口企業採用人民幣作為合約計價貨幣，指定中銀巴西為收款行，試水人民幣結算。 8月26日，巴西埃爾多拉多紙漿公司43箱紙漿從巴西桑托斯港裝船啟程前往中國青島港。9月，中銀巴西收到進口商開立的人民幣延期付款信用證，隨後通知巴西埃爾多拉多紙漿公司，並完成對貨運單據和信用證的審核，在9月28日為公司辦理人民幣信用證貼現業務，幫助出口商提前收到人民幣貨款。根據巴西外匯管理規定，中銀巴西即時將收到的人民幣直接兌換為雷亞爾入境巴西，匯入客戶本地帳戶，實現了從貨物交易的人民幣計價，到資金交易的人民幣結算、融資和本幣直兌的全流程閉環操作。 今年4月，巴西總統魯拉訪中期間，兩國簽署合作諒解備忘錄，推動本幣貿易。 業界觀察人士認為，此次本幣交易作為中巴貿易真正實現本幣計價、結算的首例探索，為巴西出口商提供了人民幣結算一站式解決方案，是中巴貿易史上一個里程碑事件，亦必將為更多的企業採用相同的方式實現本幣結算提供範例和路徑。 據知，中銀巴西目前正通過中銀集團全球化布局優勢，幫助巴西企業在離岸開立人民幣結算帳戶，接受中國進口商通過人民幣付款，並使用人民幣從中國進口機器設備等生產資料。後續，中銀巴西還將持續加強市場培育，增加巴西企業對於人民幣的認知和接受程度，創新和優化業務流程，豐富人民幣業務的有關產品，撮合更多中巴交易夥伴嘗試本幣結算。