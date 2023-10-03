平價星冰樂掀風潮 烏弄頭等獎茶園自產自銷好茶只要銅板價

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烏弄「可可脆片朵朵」口感或風味被網友稱為平價版星冰樂被網友瘋傳，用料超講究但價格卻十分親民，只有星巴克的2/3，只要75~80元，喜歡吃甜點的人都知道法國愛樂薇鮮奶油有多「高貴」，超高成本連一般甜點店都捨不得用，不惜重本大手筆使用米其林主廚推薦的鮮奶油製作，風味鹹香口感卻十分清爽，更被熟客評為「神之奶霜」。

老饕就知道烏弄真正的強項是「純茶」，其中手採阿里山金萱的契作茶園，在今年百家爭鳴的阿里山農會金萱春茶評鑑競賽中榮獲《頭等獎》殊榮，今年乾旱造成茶樹萌芽不一致製茶難度大幅提高，烏弄仍獲得頭等獎肯定，可見製茶師傅深厚的製茶功力與專業，老闆更每年親自到茶園試茶挑選，還會因應季節調整使用的茶葉與沖泡的茶譜，從茶鄉南投名間鄉冬片仔、碧螺春綠茶、胭脂紅玉、金萱烏龍都能用銅板價喝到。

近年茶業改良場在台灣茶比賽中導入「QR-Code溯源機制」和「DNA分子鑑定技術」及「多重元素分析」檢測法鑑別產地，精準檢測茶葉產地準確度高達98％，若檢測出使用非台灣產的茶葉，將採最嚴格處置作為(銷毀茶樣、取消獲獎資格及公布姓名)，就是要讓越南和大陸等境外茶與混茶無所遁形。烏弄從創立至今都堅持使用100%台灣在地優質茶葉，雖只是一杯手搖但所有原茶都已得到產地溯源標章，對於茶葉來源與品質做最嚴謹的控管，只為讓您能用銅板價輕鬆品味台灣好茶。

原物料上漲與餐飲大缺工與等議題再再疊高營運成本，為確保茶飲品質烏弄不打價格戰，老闆堅持做生意越單純越好，就是純粹賣好茶，只求消費者想喝好茶就想到烏弄，相較於同業更推出會員制度，飲品消費集點可折抵消費金額，不定期推出「會員禮」讓顧客使用點數兌換，首波推出台灣質感設計品牌「源源鋼藝」極具簡約美學Hiding ln飲料杯(市價1,280元)作為會員兌換禮，上線至今早已秒殺兌換數百個，最特別的是採購會員禮費用由總部全數吸收，只為回饋給喜愛烏弄的消費者與感謝加盟主支持，也突顯出老闆利他共好的企業經營哲學。