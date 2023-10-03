《美股》焦點股：輝達頂規版AI晶片日本售價狂飆；特斯拉交車不如預期

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●輝達獲高盛列入首選名單，周一股價上漲2.9%，收在447.82美元。另日媒周二報導，反映日圓跌跌不休，輝達頂規版AI晶片H100在日圓的售價狂飆，其日本的銷售通路GDEP Advance在9月份將H100售價調至544萬日圓（約3.63萬美元），漲幅高達70萬日圓或16%。根據日本熱門比價網站Kakaku.com，H100最低價格在三個月內急升約20%，來到約625萬日圓。

●特斯拉漲0.55%，儘管該電動車大廠第三季交車成績落後市場預期。特斯拉第三季交車年增27%，達43.51萬輛，但不及市場預期的45.67萬輛。第三季產量年增18%，達43.05萬輛，亦落後市場預期的46.2萬輛。今年截至第三季，特斯拉全球交車量達到約132萬輛車，已經超越2022年全年交車量131萬。若維持這樣的交車速度不變，今年極可能達成全年交車180萬輛的目標。其商用重型卡車Tesla Semi開始少量交付，沒有列入第三季的數據中。

●Rivian Automotive跌2.55%，收在23.66美元，儘管該電動車新創公司第三季汽車銷售表現優於市場預期。其第三季交車15,564輛。