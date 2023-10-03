憶聲電子47週年慶 創造價值邁向永續

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憶聲電子集團(3024)成立於1976年，自早期時鐘收音機、手提音響等車用電子產品起家，品質深受市場喜愛及肯定，躋身為移動影音產品的領導知名廠商，事業版圖穩健茁壯並擴及全球，發展出車用電子、品牌經營、資產活化等三大事業群，今年憶聲電子集團正式邁入第47年，將秉持企業標語”Satisfaction from Action”「客戶的滿意來自於Action(憶聲)」，創造無處不在的生活(娛樂)連結，提供消費者更方便使用、更消費得起的產品，讓消費者生活變得更加簡單、幸福，邁向永續發展。

為求集團整體穩健經營，現分為三大事業體系：車用電子、資產活化與品牌經營。車用電子方面，隨著露營車及遊艇等旅遊休閒的普及，深化研發及與既有客戶合作關係，提供最佳製造開發支援，提前規劃下一代產品，滿足市場客戶需求。資產活化方面，旗下華憶建設目前正進行總部土地開發案，打造「憶聲智匯科技園區」，為中壢第一座世界級創新5G科技園區，目標建立智慧綠建築雙標章認證的工商辦大樓，以更貼近次世代新興科技產業需求的嶄新設計，由「智慧創造」創建「智慧綠建築」，打造國際級新門面，致力創建該區域的地標與建築指標。

品牌經營方面，憶聲電子集團2012年取得臺灣在地60年的家電品牌「歌林Kolin」所有權及其售後服務體系「瑞林科技」經營權，提供值得客戶信賴和實惠的商品及服務，未來產品將穩定朝向智慧家電邁進，透過硬體互通和雲端互通相結合，創造智能家電生態鏈，讓人類生活變得更加便捷、舒適且幸福。

全球暖化課題已刻不容緩，要邁向2050年全球淨零排碳，憶聲電子集團將以環境永續、社會責任與公司治理的ESG發展為目標，建構高能效、智慧化、更健康的產品。旗下歌林家電品牌，從第一台歌林不滴水冷氣，成為家喻戶曉的明星商品，持續進化推出支援聲控功能的冷氣與液晶顯示器，讓未來家用電器朝向智慧家電前進，為消費者的生活帶來簡單的幸福。面對多變的時局與外在環境，憶聲電子集團將透過強化三大事業群經營，追求穩健正向成長，以行動(Action)滿足市場需求，創造嶄新價值，向著永續前進。