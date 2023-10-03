消費電子旺季到 聚焦台美成長力

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

每年11月感恩節到12月25日耶誕節，是美國的傳統購物旺季，銷售額通常佔零售商全年營收的20％，感恩節及聖誕節帶來商機需求，將有望帶動美股另一波漲勢，富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升認為，短線回檔無礙美股長多，此時反而製造一個較佳進場點。

8月輝達（Nvidia）公布第三季財報與本季財測亮眼，上季整體營收達135.1億美元，較去年67億美元成長1倍，亦比前季成長88％。本季營收預估將達160億美元，有望較去年同期成長170％，同時需求強勁能見度已看到2024年，並宣布實施250億美元庫藏股計劃，短期不受拜登政府提出的晶片出口限制影響。

儘管近期科技股震盪導致美股回檔修正，薛博升表示，中長線來看，AI題材仍是市場追逐與關注的焦點，加上第四季美國將迎來年終消費旺季，根據歷史數據顯示，近十年第四季Nasdaq-100指數、S＆P500指數及台灣加權指數平均報酬率皆在5％上下，顯示第四季感恩節及聖誕節帶來商機需求，將有望帶動美股另一波漲勢，其中消費性電子產品將相對受惠，故短線回檔無礙美股長多，此時反而製造一個較佳進場點。

台灣方面，7~8月外資對台股操作持續站在賣方，在輝達（Nvidia）公布第三季財報與本季財測後，市場對於AI供應鏈的動能出現較大分歧。就目前判斷分析，仍需靜待台灣電子下游廠商月營收逐漸開出，才能再次增強市場對於AI動能的樂觀情緒，整體而言，短期AI已有漲多的趨勢，市場需要消化前期漲幅，短期行情將會出現較多的震盪，資金將轉往低基期消費性電子。短期資金會有輪動的現象，但中長線仍看好AI後市及台股的表現。

近期台美成長股受到風險升溫影響表現較震盪，但在經濟基本面無疑慮下仍看好後市表現，因此薛博升仍看好美台兩大市場未來的成長潛力，建議採取「多元配置」策略仍是未來分散投資風險最該掌握的核心。