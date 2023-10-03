《電零組》嘉澤有望Q4勝Q3 明年審慎樂觀

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【時報記者張漢綺台北報導】儘管資料中心/伺服器仍未擺脫庫存調整壓力，所幸PC需求穩定，且伺服器新平台滲透率緩步拉升，嘉澤(3533)預估，第4季營運應該有機會比第3季好，隨著PC/NB與伺服器在今年落底，嘉澤也審慎樂觀看待明年營運，嘉澤表示，明年營運會比今年好。

嘉澤今年營運受伺服器產業庫存調整，以及雲端伺服器品牌廠積極擴建AI伺服器，排擠傳統伺服器等因素影響不小，不過，伺服器產業歷經逾半年調整，庫存壓力已經減輕，且Intel Eagle Stream自今年6月開始放量，近幾個月呈現穩定拉升，雖然資料庫中心客戶需求狀況仍不明朗，嘉澤預期，隨著庫存逐季減少，第4季伺服器客戶還是有機會恢復正常拉貨。

在PC/NB部分，嘉澤表示，雖然PC/NB也有庫存調整問題，但今年以來，PC客戶訂單一直很穩定，NB已於4月到5月落底，預估今年PC/NB營收僅會略低於去年。

嘉澤今年前8月合併營收157.22億元，年減9.71%，隨著NB及伺服器相繼於今年第2季落底，嘉澤營收自第3季起逐步回升，雖然近期資料中心需求再傳雜音，在AI伺服器拉升新平台滲透率下，嘉澤表示，第4季營運仍有機會比第3季好。

展望明年，嘉澤表示，目前市場普遍預期，明年伺服器總需求量會比今年好，可望較今年增加10%，PC/NB亦在今年落底，在整體需求回升下，審慎樂觀看待明年營運。

在越南廠部分，嘉澤越南廠預計自今年第4季開始量產，嘉澤預估，明年底越南廠佔總產能可望達3%到5%。