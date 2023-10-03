統一發票都沒中？月配領不到100元？買00740B直接領500元紅包

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最新一期7-8月統一發票上周開獎，你對獎了嗎？是否每次開獎總是內心充滿希望，但對獎後每每就連五獎、六獎的小確幸都沒你的份？現在有個直接領錢的好機會，富邦投信旗下多檔債券ETF即將在10／19除息，配息率上看5％，買一張00740B（富邦全球投等債）就配給你將近500元。

富邦投信10／2公布旗下多檔債券ETF收益分配期前公告，即將於10／19除息，10／16將公布實際配息金額，還有機會再上修。根據公告，00740B本次每單位預估配息金額0.485元，以10／2收盤價$37.84換算，年化配息率5.13％，尚未持有的投資人可以把握最後買進日10／18前買進，即可參與除息。

根據9月美國聯準會最新利率點陣圖顯示，2024下半年將進入降息循環，債券除了有穩定配息的特性外，降息時債券價格將上揚，在升息循環末端買入，還有賺價差的機會。「追高殺低」出於人類「趨吉避凶」的慣性，這個慣性正是投資人無法在股市穩定獲利的元兇，擺脫「追高殺低」的慣性，才能在股市中獲利。如今債券正處於相對低檔，想要像專業法人一樣賺錢，就是要低檔布局，以免到時股價驚驚漲後才後悔莫及。

富邦全球投等債ETF（00740B）經理人陳怡靜表示，目前美債利率已來到近16年新高，是債券價格相對便宜的好入手時機，00740B近一年配息率逾5％，如果投資人希望季季有錢領，不妨趁著本次除息前、價格低檔時買進00740B。