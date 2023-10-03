安理會授權向海地派遣多國部隊 張軍卻提這說法

聯合國安理會美東時間2日以13票贊同，2票棄權通過決議。授權向海地派遣一支多國部隊，「以支持海地國家員警努力在海地恢復安全，創造有利於舉行自由公正選舉的安全條件」。俄羅斯和中國投棄權票。中國常駐聯合國代表張軍在表決後稱，希望從源頭上切斷海地黑幫獲取輕小武器和彈藥的管道。

聯合國網站消息，安理會成員據中國常駐聯合國代表團網站消息，張軍在安理會表決該決議後作解釋性發言表示，中方對海地人民的悲慘處境深表同情，一直推動安理會加大對海地問題的重視，要求海地當局和各黨各派切實負起責任，呼籲聯合國機構和有關國際和地區夥伴為海地提供有針對性的幫助。 張軍指出，中方讚賞肯亞願領導一支多國部隊，同部分加勒比海共同體國家一道，為改善海地安全局勢發揮積極作用。在過去幾周時間裡，中方與安理會成員充分協商，致力於為多國部隊的部署制定一個合適的架構。 此次決議磋商的焦點之一，在於援引《聯合國憲章》第七章。中方從尊重國家主權、不干涉內政原則出發，對安理會援引《憲章》第七章授權動武一貫持謹慎和負責任態度。在以往實踐中，也確實發生過《憲章》第七章授權被濫用先例。但考慮到當前海地安全狀況，及國際社會特別是加共體國家的擔憂和呼籲，基於對友好國家的信任，中方對決議通過採取了建設性立場。 張軍說，根據剛剛表決的這項決議，期待牽頭派遣多國部隊的國家與海地就部署安全部隊的具體安排深入協商，達成一致意見，確保相關安排得到海地人民的支持，並及時向安理會報告。同時，決議的執行必須符合國際法和國際關係基本準則，避免侵犯別國主權、干涉別國內政。 張軍強調，如果沒有一個合法、有效、負責的政府，任何外部支持都難以發揮持久效果。海地當局和各黨各派應盡快就過渡安排達成最廣泛共識，拿出可行、可信的時間表，遺憾的是剛剛通過的決議未能就此發出最強烈的信號。在中方推動下，決議對加共體為推動政治解決海地危機作出的努力予以肯定。敦促海地當局和各黨各派積極回應加共體、聯海辦的斡旋努力，從人民根本利益出發，展現對話誠意和責任擔當，為早日舉行自由、公正的選舉創造條件。 張軍指出，在中方強烈要求和絕大多數成員支持下，執筆國最後採納中方意見，在此項決議中明確要求所有國家採取一切措施，從源頭上切斷海地黑幫獲取輕小武器和彈藥的管道。這是一項十分重要的決定。如果安理會在更早時候邁出這一步，海地安全局勢或許不會惡化到目前地步。從現在起，所有國家都有義務根據安理會決議要求採取實際行動，為遏制海地黑幫暴力、保護海地人民生命安全作出貢獻。 海地多重危機相互交織，安全問題只是其中一個方面，需要綜合施策，尋求全面解決。安理會本月內有機會就海地政治形勢、制裁機制、聯海辦工作等進行深入磋商和討論。中方期待同國際社會一道，幫助和支持海地人民找到走出危機的正確道路。