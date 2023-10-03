公費流感疫苗有高端？ 中市首創公開廠牌

公費流感疫苗今年10月2日起開打，今年政府共提供賽諾菲、東洋、國光及高端4個廠牌疫苗供民眾接種，但不能挑選疫苗品牌，引發不少爭議，為解決此問題，台中市長盧秀燕上午在市政會議宣布，台中市為讓資訊透明，將首創要求各單位必須公開揭示提供的疫苗廠牌供民眾知道。 盧秀燕說，為了施打什麼廠牌的流感疫苗，最近已許多民眾打電話到市府詢問，雖中央希望大家不要挑廠牌，但考量民眾有知的權利，在施政資訊透明的情況下，決定率全國之先要求接種單位公開揭露疫苗廠牌，包括市府所屬的衛生所、公私立醫療院所及學校等，都必須公開告訴民眾施打的疫苗是什麼廠牌。 盧秀燕強調，疫苗的種類大同小異，中央發什麼、市府就轉配到各單位，包括學校也是，雖多數家長都是學校接種什麼疫苗就打什麼，但仍有少數家長想要挑疫苗廠牌，也因此，學校接種也會公開廠牌，若家長想讓孩子接種其他廠牌的，可以向學校索取補接種通知單，再自己去醫療院所接種，雖疫苗一樣公費，但需要支付掛號費。 此外，今年4種疫苗廠牌中，因僅賽諾菲、東洋有針對6個月以上幼兒做人體實驗，因此3歲以下幼兒接種的疫苗品牌僅限賽諾菲、東洋。