中國恒大、恒大物業復牌 股價走勢分歧

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

短暫停牌兩個交易日的恒大系兩家港股上市公司：中國恒大、恒大物業2日晚間宣布，於3日上午9時復牌。另一家恒大系港股上市公司：恒大汽車則未發出復牌公告。截至3日上午11時18分，中國恒大、恒大物業股價分別漲15.6％、跌3％。

綜合港媒報導，中國恒大表示，9月28日晚間曾公布消息，內容關於該公司董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被採取強制措施。該公司董事會認為目前不存在需要公布的其他內幕消息，此前該公司於9月28日起短暫停牌，現在向港交所申請於10月3日上午9時恢復買賣公司股份。

另一方面，恒大汽車3日公告，恒大汽車的股份從9月28日上午9時起於港交所短暫停止買賣，有待該公司刊發一份有關內幕消息的公告。

（工商時報 蘇崇愷）

中國恆大復牌一度漲逾40% 目前市值已跌約98%

9月28日中國恆大、恆大業務在港交所暫停交易，公司執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已依法採取強制措施。今(3)日復牌，中國恆大盤中一度漲超40%，成交超5000萬港元；恆大物業漲6%，盤中一度漲超10%。

「恆大系」三家公司均於去年停牌，今年7月28日恆大汽車率先復牌；8月3日恆大物業復牌；中國恆大自去年3月21日起停牌至今年8月28日復牌，解除被下市的危機，不過恢復僅一個月，9月28日短暫停牌至今日復牌。

中國恆大最高市值達3704億港元來算，目前的市值已跌約98.75%，將近100%。

（時報資訊 邱致馨）