10／3盤中熱門焦點股

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今(10/3)日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）AI突圍股 PCB菁英金像電逆攻 CCL台燿再創高

AI一軍的廣達(2382)、緯創(3231)開高壓回暫緩攻勢，但外資看好的PCB「菁英部隊」金像電(2368)逆攻，另外，預期PCB上游的CCL廠可望將同步受惠，台燿(6274)盤中股價領先再攻高，惟受到台股盤中下壓，漲幅收斂並翻黑。

花旗環球證券指出，台系PCB業者掌握AI旋風帶起的內含價值揚升大商機，且在地緣政治疑慮下，比大陸競爭對手更具優勢，金像電(2368)、健鼎(304)將是AI洪流中的PCB的「The A-team」，初評金像電「買進」、股價預期270元，並上調健鼎推測合理股價至280元。

AI題材持續發酵，AI伺服器帶動PCB大廠金像電(2368)的高毛利UBB出貨加速放量，有利第三季毛利率上揚，第四季持續向上。金像電今早股價跳空開高，盤中維持漲勢，目前漲5元至220.5元，維持在歷史新高價附近。

因AI伺服器推動材料升級潮，PCB上游的CCL廠將同步受惠，第四季營運亦可望持續升溫。台光電股價仍在歷史高檔附近，台燿今早一度再創今年新高價。

台光電(2383)日K連6紅，目前已重返今年高點附近，今早股價震盪力守所有均線。

台燿(6274)周一以紅K帶量上攻，股價順利創下今年新高，今早再創下154元新高，離歷史高價160元亦不遠。目前跌1.5元至147元。

聯茂(6213)近日股價持續沿5日均線穩步向上，今早持續穩健上揚之走勢。（時報資訊 沈培華）

（2）外資按讚 聯發科跳空大漲

聯發科（2454）3日股價受美系外資報告激勵，早盤跳空開高，漲幅逾4％。法人認為聯發科受惠AI浪潮激勵，將目標價自880元上修至1,000元。

外資法人指出，智慧型手機SoC得益於近期中國客戶庫存回補，出現短暫供不應求缺口，與高通之價格戰壓力緩解。

另外聯發科持續耕耘AI，除了北美CSP業者潛在專案外，與NVIDIA 合作的AI on PC Chromebook 也有機會亮相。邊緣端逐漸搭配AI應用，滲透率提升之下，聯發科將為最大受惠者。（工商時報 張珈睿）

（3）盤中熱門焦點股：

1.友達(2409)：204億現金收購德國BHTC，盤初一度爆量衝漲逾7%，叩關月線。

2.晶豪科(3006)：模組廠威剛董座看好記憶體價格自Q4至明年上半年看漲，買盤蜂擁股價一度攻頂。

3.聯發科(2454)：智慧手機需求回溫，買盤追捧帶動股價跳空開高約45，回到所有均線之上。

4.力旺(3529)：今年業績攻高，高價IC設計股買盤續旺，盤中股價上漲至2250元，再度超越大立光。

5.亞力(1514)：受益台電電網標案，全年營收戰新高，連兩日彈升半根停板，躍上季線。

6.訊芯-KY(6451)：受惠光纖收發模組需求強勁推升營運，第三季營運可望優於前二季，股價漲停再創高。

7.金像電(2368)：外資拱為AI洪流的PCB菁英，股價彈漲4%。

8.鼎基(6585)：醫療訂單穩健，車用攻豪華車市場，成長可期，買盤點火，一度急拉大漲7%，改寫天價125元。

9.台積電(2330)：昨三大法人終結連9日來的賣超，小幅回補2972張，昨夜ADR漲0.86%，但盤初股價仍開低回落至528元。

10.豐達科(3004)：：9月營收2.5億元，月減10.7%、年增26.5%，盤初股價跌約2.5%，一度退出5日線。

11.永豐餘(1907)：第四季節慶需求備貨增溫，價量穩中看增，盤初逆勢再戰季線，領漲造紙股。

12.士紙(1903)：產業面向好+5日線上揚，盤初股價彈升逾2.5%，拚上月線。

13.華紙(1905)：8月營收小幅月增，預期Q4旺季紙廠備貨相對積極，有助支撐漿價，盤初彈回5日線上。

14.群創(3481)：外資轉買超逾6000張，早盤彈升近2%。

15.信邦(3023)：9月營收創歷年同期新高，股價走揚，觸碰半年線。

16.高端疫苗(6547)：四價流感疫苗與韓國疫苗大廠GC合作，為WHO PQ認證，早盤放量走揚。

17.台燿(6274)：AI帶動高階交換機需求，股價開低走高3%，挺進逾3年歷史次高。

18.萬在(4543)：AI帶動散熱需求，車用散熱模組夯，放量勁揚半根停板，收復季線。

19.迎廣(6117)：伺服器出貨逐步拉升，AI題材助攻，3根漲停後衝高遇壓，漲幅收斂。

20.亞翔(6139)：今年營運穩健成長，後續接單持續正向，外資雖終結連5買翻空，早盤照樣攀揚登波段高。

21.奇鋐(3017)：生成式AI掀新商機，散熱族群乘風上攻，投信連6買點火，拚返350元。

22.波若威(3163)：矽光子CPO浪潮未止，股價一度勁揚近4%，站回百元關。

23.新興(2605)：BDI指數反彈逾2%，股價回穩強守月線支撐。

24.文曄(3036)：外資連二買，軋空行情持續，股價強勢在歷史高點不墜。

25.偉詮電(2436)：第三季起拉貨動能復甦，增量上攻挑戰月線關卡。

26.矽統(2363)：外資連二賣，股價失守月線但仍在相對高檔整理。

27.台玻(1802)：基本面穩健、AI應用助陣，不畏外資昨調節千張，早盤放量攻上月線，蓄勢挑戰2字頭。

28.新美齊(2442)：新建案陸續交屋挹注全年業績，加上天母指標建案取得使用執照，早盤一度平了前波高點20.4元。

29.森崴能源(6806)：偕日、越商投資越南再生能源電廠、持股35%，今早開高後卻向下震盪，回落至平盤108元。

30.波力-KY(8467)：今早買盤重返布局，直奔漲停價90元，股價終結連6黑。

31.富喬(1815)：Low Dk材料搭上AI Server列車，昨外資大舉買超7,614張，激勵盤初股價衝上18.75元。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）併購案給力、友達回血了 面板股跟著亮

面板大廠友達(2409)昨宣布擬以台幣約204億元吃下德商BHTC全數股權，預計2024年上半年完成交割，市場周三（10/3）給予掌聲相挺，晨間帶量強彈逾3%，保住16元破底危機暫除，群創(3481)、彩晶(6116)跟進逆揚，面板相關族群銘旺科(2429)、正達(3149)、GIS-KY(6456)、瑞儀(6176)、TPK-KY(3673)、一詮(2486)等跟進發亮。

友達昨晚重磅宣布，擬以自有資金6億歐元（約新台幣204億元）收購德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（BHTC）全數股權，預計2024年上半年完成交割。BHTC為車用零組件Tier 1供應商，若收購案達陣，友達將具備提供面板、車用系統、人機介面整合、智慧座艙等多元供應商，利多消息帶動慶祝行情。

友達(2409)近日獲投信偏多操作，惟近五日仍遭三大法人累計賣超1.4萬張，昨日跌落16元來到8個月低點，今日在收購德商利多家持下止跌反彈重登月線，成交量倍增至7.2萬張，一度高居台股之冠，也帶動群創(3481)、彩晶(6116)等面板股跟進反彈。

近期轉強的銘旺科(2429)日前因處分嵩達光電股權，獲利估達5,666萬元，吸引買盤進駐，今日拉出第三根漲停後打開，漲幅收斂至4%附近。銘旺科表示，因太陽能光電市場續強，公司將致力於產業轉型，強化綠能科技，發展再生能源產業。

關於面板後市，根據市場研究機構指出，今年年終旺季促銷保守，品牌廠面板備貨提前縮手，第四季大尺寸面板出貨不增反減，預估電視面板出貨季減2.2％，IT面板恐季減兩位數幅度。等於預告第四季旺季不旺，預期明年第一季傳統淡季之後，第二季起需求就可望逐步回升。

針對友達併BHTC，擴大車用供應鏈布局，分析師表示，本為美事一樁，但前有明基收購西門子告吹，後有環球晶收購德商世創失敗的前車之鑑，且海外併購案難度高，除語言、文化需磨合，還有國家安全、地緣政治等更多不可控變數，讓市場對於併購案傳出雜音。(時報資訊 龍彩霖)

（5）台股主動型基金10強出列 這檔漲逾2成稱王

近一季台股先後受到中國房地產倒債危機、美債降評等系統性事件影響，加權指數及電子指數季線皆收黑，跌幅分別達3.47%及1.97%。但台股主動型基金在專業經理人操作下不跌反漲，近一季平均上漲6.71%，績效前10名的基金報酬率均達1成以上，居冠的統一中小基金報酬率甚至逾2成。

前10強基金中，統一投信共有4檔基金上榜，日盛投信有3檔入榜。

台股基金近一季績效前10名，統一中小基金報酬率達23.94%，為唯一一檔報酬率超過2成的基金。這檔基金不僅短期表現優異，長期績效也不俗，近一年報酬率近7成，近3年更是翻倍漲。加上統一中小基金，近一季前10強就有4檔為統一投信基金，包括統一台灣動力、統一全天候及統一奔騰基金，報酬率分別為16.85%、16.32%及16.08%。

統一投信表示，近期聯準會利率會議暗示將再升息一碼，使美債殖利率大幅上升，市場重新調整對AI類股的評價，壓抑股市表現。但台股電子業已開始有較明顯復甦，加上大選將至的政策利多，年底前台股仍有望震盪走高。AI類股作為能見度最高產業，在台股整理後有機會獲得資金青睞，開啟台股新一波行情。

日盛投信入榜前10名的基金為日盛新台商、日盛MIT主流及日盛上選，報酬率分別為19.56%、19.09%及18.62%。日盛上選基金研究團隊表示，聯準會（Fed）偏鷹派會後聲明後，美債殖利率攀至新高，短期台股尚待籌碼沉澱。據研究機構調查，受庫存調整與終端需求不佳，預估今年半導體產值將年減11%。

展望明年，歷經今年低基期，及HPC、AI與車用電子持續推升半導體需求，預估明年半導體產值6080億美元、年增10.1%。此外，SEMI也預估明年半導體產值年增11.8%。明年半導體產業將逐步回溫，重回成長軌道已成市場共識。（時報資訊 任珮云）

（6）Q4營收維持今年高檔 界霖抗跌

導線架廠界霖（5285）周三開高之後，始終持穩在平盤之上行進間清洗持股信心不足浮額，無畏盤勢上下震盪後拉回整理，迄上午11：25的市價暫報82.9元，仍小漲0.97%，表現淡定。

界霖第三季營收可望較上季回升，界霖在車用新產品出貨可望在第四季持續貢獻，預期第四季營收仍將維持今年單季高檔，今年在日本及馬來西亞廠均有擴產動作，預期明年將重拾成長動能。

功率導線架廠界霖進入下半年之後，單月營收明顯加溫，7、8月營收分別寫今年以來單月營收最高及次高，均在4.5億元以上，市場法人預期，該公司9月營收仍可望維持前二月高檔表現，並估計第三季營收將有明顯優於上季的成長表現。

在獲利展望方面，市場法人指出，雖然終端需求沒有明顯的回溫，但該公司今年以來不僅新案量能依然充沛，並持續進行產品組合優化，並篩選毛利率明顯偏低的訂單，再加上原物料銅價走勢趨穩，都有利該公司毛利率表現，因此預期界霖第三季毛利率有望持平上季，甚至有機會小幅拉升。

此外去年底以來雖然市場需求明顯趨緩，但界霖看好未來中長期市況之下，仍在今年積極進行擴產，目前馬來西亞、日本建廠計畫穩步進行中，該公司也規劃，未來在新廠建置完成後，能提供最佳的產能配置，因應客戶在全球布局、就近供貨的需求。同時，原有的馬來西亞廠區也積極在進行設備汰舊換新，進一步提升智慧製造能力，以提升生產效率，及時滿足當下客戶需求。

以生產基地布局來看，界霖目前在高雄楠梓、中國蘇州、日本、馬來西亞皆有營運據點，法人估算，日本、馬來西亞占整體業績達約3成，市場法人預期，在今年擴產後，未來有機會增加5％～10％營收，也是未來營運重拾成長的重要動能。（工商時報 張瑞益、數位編輯）

（7）買盤敲進 蔚華科放量登逾1月高價

半導體測試設備廠蔚華科(3055)近日股價在買盤敲進下發動上攻，今（3）日開高後在買盤敲進下放量勁揚6.1％至39.15元，回升至8月底以來逾1個月高價，早盤維持逾5.5％漲勢，表現強於大盤。不過，三大法人仍偏空操作，上周合計賣超155張，昨日續賣超30張。

蔚華科2022年展開業務重整，年初及年底分別出售子公司上海達上貿易及合肥蔚思博，退出快速消費品及驗證分析業務，聚焦設備代理及自製設備業務。由於快消品及驗證分析業務過去分別貢獻合併營收達近46％及10％，導致蔚華科去年起營收規模明顯銳減。

蔚華科2023年上半年合併營收7.23億元，年減22.35％、創同期新低。但營業虧損降至1.01億元，為近3年同期最佳。配合業外收益跳增達1.83億元、創同期新高挹注，歸屬母公司稅後淨利0.54億元，較去年同期大幅轉盈，每股盈餘0.48元，雙創近5年同期高。

蔚華科表示，過去主要經銷半導體設備，近年積極發展自有產品，以因應地緣政治改變造成的設備代理經銷不確定性。蔚華科8月自結合併營收1.23億元，月增22.56％、年減30.83％，為近3月高。累計前8月合併營收9.47億元、年減26.79％，仍處同期新低。

蔚華科9月中公告，董事會通過投資數位光學欣興品牌南方科技投資案，規畫透過二階段投資取得約95％股權，公司表示，透過投資南方科技，可望進一步拓展蔚華科的自有產品組合，跨足化合物半導體及光學應用領域，使公司具備更好的獲利能力。

蔚華科認為，南方科技的核心5D顯微技術與數位光學技術，結合公司現有半導體設備銷售服務團隊，能更快打進光學應用市場。而電動車市場帶動碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN）等元件需求遽增，透過南方科技的檢測技術與設備，能協助客戶調整製程以提升良率。

蔚華科首階段將參與南方科技現增，斥資約1.08億元取得南方科技增資後約51％股權、ｓ納為集團子公司。待南方科技完成蔚華科訂定的業績目標後，將啟動第二階段投資約1.86億元，合計二階段共投資約2.94億元，預計共取得95％股權。（時報資訊 林資傑）

（8）外資挺美光 記憶體歡騰 晶豪科、威剛創三個月高

記憶體大廠美光第四季指引喜憂參半，惟外資逆風相挺，認為存儲晶片產業正逐漸好轉，喊話趁美光股價下跌之際買入是大好機會，並將目標價上調至每股80美元，記憶體產業力拚明年重返多頭，市場預估DRAM及NAND Flash最新合約價將上漲10％～15％。

台股記憶體族群3日重燃多頭火種，晶豪科亮燈漲停、站上90元整數大關，改寫6月中旬以來新高，模組廠威剛拉出長紅盤中大漲近7％，飆上三個月新高，華邦電、南亞科、創見、茂矽、品安全數逆勢走揚，外資對美光信心喊話，助攻台股記憶體族群普天同慶。

記憶體產業在歷經一線大廠陸續減產後，近期終於見到隧道口的曙光，法人分析，DRAM與NAND Flash最新合約價可望上漲10％～15％，且後續兩者現貨價及合約價均有機會一路走揚，帶動明年記憶體將多頭市場，預估威剛9～11月營收有望逐步墊高，明年營運同樣可期。

此外，利基型記憶體IC設計廠晶豪科也獲買盤簇擁，股價3日盤中急拉漲停、攻克90元大關，站穩所有均線之上，自8月中旬低點68元後展開反彈攻勢，波段漲幅逾3成。（工商時報 鄭郁平）

（9）CCL三雄 外資最新評價來了

電動車滲透率持續提升，且ADAS逐漸成為汽車標配，帶動了車用銅箔基板需求，台光電、聯茂及台燿也積極佈局車用領域，美系外資最新報告指出，台光電已成為美國及大陸電動車廠CCL主要供應商，且與歐洲T1汽車零件供應商進行產品認證，儘管車用產品毛利率較台光電平均毛利率低，從長遠來看，可望讓營收有更好的成長空間，維持台光電「中立」評等，目標價420元。

在聯茂及台燿方面，美系外資指出，聯茂聚焦在車用高階運算CCL產品，目前已開始看到低損耗/M5級更好的高階產品訂單，我們預期今年下半年起，訂單量會有更顯著的增加，並有望跟著台灣PCB廠在未來幾季或幾年於全球車市取得市佔率而增加。

至於台燿則致力於高頻材料多年，ADAS感測相關應用板可望成為潛在營收驅動力，加上相較大陸地區廠商，台燿在厚銅相關產品是擁有較好技術的關鍵供應商，如果電動車動力系統持續升級趨勢，意謂台燿未來幾年營收可望有更好的成長，維持台燿「買進」評等及聯茂「賣出」評等、目標價則分別為170元及82.5元。（時報資訊 張漢綺）

（10）譜瑞-KY重現千元 台股出現暌違已久的11千金

儘管台股今（3）日多在盤下游走，但美股昨日在輝達（Nvidia）的大漲帶動下，那斯達克指數及費半指數收漲，惟台股市場，以AI、半導體族群居多數的高價千金股表現不俗，譜瑞-KY（4966）重現千元 台股出現暌違已久的11千金。

另受到矚目的是，早盤信驊一度衝上2,815元大漲50元，但隨後愈盤愈低，約11點20多分過後，股價就翻黑，來到約2,735元、跌30元，又被世芯-KY以約2,745元上漲15元追過，股王股后再度易位。

台股今天再度出現暌違已久的11千金，譜瑞-KY今天大漲，推升股價衝上千元之上，至近午盤時，千金股只有信驊及緯穎小跌。整體千金股表現比大盤強。加權指數及櫃買指數至近午盤時都呈現小跌走勢。（工商時報 呂淑美）