《電週邊》精強前進中東GITEX 迷你電腦LIVA系列亮相

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【時報記者任珮云台北報導】精英(2331)旗下精強科技(ECSIPC) 將於10月參加中東地區最大IT展會GITEX 2023，展示其最新的智慧零售解決方案、多媒體娛樂遊戲機和工廠自動化設備應用，以及LIVA Z5系列迷你電腦，包括LIVA Z5 Plus、LIVA Z5E Plus 和全新LIVA Z5F Plus。

LIVA Z5F Plus高效能迷你電腦非常適合智慧零售、安全監控和自動服務機以及邊緣運算、工廠和倉儲等廣泛的工業應用。無風扇設計有效減少了維護成本的支出，即使在多塵的環境中也能持續完美運行。LIVA Z5F Plus內建英特爾第13代Core i處理器，具有超高效的15W熱設計功耗。支援高達64GB記憶體，以及雙頻Wi-Fi 6、雙DisplayPort（一個透過 USB Type-C）和雙HDMI連接埠。具備四個COM連接埠為工業用途提供必要的傳統I/O介面，而USB4(20Gbps)和USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)連接埠可用於超高速I/O裝置使用。

在GITEX 2023期間，精強亦將展示支援Windows和LINUX等作業系統的高性能運算電腦LIVA Z5 Plus結合軟體功能的一系列廣泛應用。另外，搭載ARM架構下的Android作業系統迷你電腦也將於2023年底推出，方案特色包括：

一、具全天候節能、多顯示電視牆的低維護成本方案。最多可以組合拼接四個4/8K 60Hz高解析度的顯示器，可顯示大面積的客製化內容和廣告，其雲端的內容管理系統允許透過網路使用者介面或行動應用程式，便利地存取並顯示在數位電子看板上。

二、適用於智慧零售/自助服務機的應用情境。該平台具備易於安裝和節能的優點，同時允許各種尺寸的廣告或產品資訊顯示。寬電壓支援為需要在各種環境中工作的潛在應用和操作員提供了更大的靈活性。基於人工智慧的臉部辨識可支援安全、存取管理和支付身份驗證等應用。